Ploi în mare parte din țară și temperaturi scăzute. Maxime de doar 15 - 16 grade în București. Când se îndreaptă vremea (VIDEO)

Vremea va fi instabilă, zilele acestea, în România. În mare parte din țară, vor fi averse cu caracter torențial, intensificări ale vântului, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină. Temperaturile vor fi destul de scăzute. De exemplu, în București se vor înregistra luni și marți maxime de 15 - 16 grade. De joi, însă, aria precipitațiilor se va restrânge și se va încălzi, așa încât, în weekend, vom avea în termometre chiar și 10 grade în plus.

Cu mai multe detalii a venit Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Luiza Cergan.

