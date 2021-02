Prognoza meteo, azi, 20 februarie. Atmosferă închisă și precipitații mixte în toată țara

Sâmbătă, vremea rãmâne în continuare deosebit de rece în România, iar în urmãtoarele douã zile ninsorile și ploile vor pune stãpânire pe întreaga țarã.

Prognoza meteo în principalele zone din țară. Cum va fi vremea azi, 20 februarie 2021

Meteorologii de la ANM au emis o informare meteo, valabilă de joi până pânã sâmbãtã, la ora 18.00 de ninsori, lapoviță și polei, valabilă în întreaga țară.

Va ninge la munte și în Moldova, așteptăm ploi în Banat și Oltenia iar în rest vor fi precipitații mixt, mai ales ploi. Vor fi perioade in care se vor semnala precipitatii sub forma de ninsoare, dar si precipitatii de lapovita si ploaie, care vor favoriza formarea poleiului. Ninsorile vor fi, in general, moderate cantitativ, cantitati de precipitatii ce vor depasi pe arii restranse 10-15 L/mp si se va depune strat nou de zapada, pe alocuri consistent. Pe spaţii mici, în regiunile sud-estice, se va semnala ceaţa, asociata cu depunere de chiciura.

Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între -6 şi 2 grade. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 şi 10 grade, iar cele minime între -8 şi 2 grade.

Prognoza meteo pentru București

Nici locuitorii Capitalei nu au parte de vești bune. În București, vremea va fi închisã, iar temperaturile vor coborî destul de mult, până la -4 grade Celsius.Ce EFECTE are paracetamolul asupra corpului uman și care e doza maximă recomandată

Dimineața se vor semnala precipitatii slabe cantitativ, sub forma de ninsoare, lapovita, ploaie si vor fi conditii de polei. Vantul va sufla in general slab, tempertatura minima din aceasta noapte va fi de minus 4 - minus 2 grade, in timp ce maxima zilei de maine se va situa in jurul valorii de 3 grade.

Prognoza meteo la munte

La munte, cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a intervalului pe arii relativ extinse temporar va ninge. Ninsorile vor fi în general moderate cantitativ şi se va depune strat nou de zapada, izolat consistent. Temperatura aerului va avea valori comparabile cu cele din intervalul anterior. Maximelor va tinde spre 0 grade, iar minimele spre -6 grade.