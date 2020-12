Prognoza meteo, azi, 31 decembrie 2020. Temperaturi ridicate față de normalul perioadei

În cursul zilei de astăzi sunt anunțate temperaturi peste media normală a acestei perioade a anului. Meteorologii anunță valori ridicate în termometre, dar cer noros în cea mai mare parte a țării.

În ultima zi din an, România se va bucura de cer senin în Dobrogea, izolat se vor înregistra averse sub formă de ploaie, iar în prima parte a zilei se vor semnala condiții de ceață. În nordul Molovei și în Maramureș, dar și în Banat va ploua pe arii extinse, iar izolat se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare.

În restul teritorilui, se vor semnala înorări temporare. Va ploua izolat, în special în cea de-a doua parte a zilei și noaptea.

Prognoza meteo în principalele zone din țară. Cum va fi vremea azi, 31 decembrie 2020

Maramureș

Va predomina o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă a anului, cu maxime de 10 - 12 grade, iar a minimelor de 3 - 6 grade Celsius.

Moldova

Comparativ cu regimul termic caracteristic acestei regiuni în această perioadă a anului, valorile ce se vor înregistra în Moldova vor caracteriza o vreme deosebit de caldă. Până la data de 3 ianuarie, meteorologii ANM anunță temperaturi ridicate, cu maxime cuprinse între 7 - 12 grade şi ale minimelor de 0 - 5 grade Celsius.

Probabilitatea pentru precipitaţii va fi redusă, ploi locale, slabe cantitativ urmând a se semnala doar pe parcursul zilei de 31 decembrie.

Dobrogea

În perioada 28-30 decembrie, media temperaturilor maxime va fi de 13 - 16 grade, iar a minimelor de 6 - 9 grade. În celelalte zile, la amiază vor fi 9 - 12 grade şi noaptea 4 - 7 grade Celsius.

Regimul pluviometric se va menţine deficitar, ploi slabe, cu caracter local urmând a fi în jurul datei de 31 decembrie.

Banat

Vreme va fi deosebit de caldă pentru acest moment al anului, media temperaturilor maxime va fi de 9 - 12 grade, iar a minimelor de 5 - 8 grade Celsius. Vor fi ploi, temporar mai însemnate cantitativ, atât în cursul zilei de azi, când și în data de mâine, 31 decembrie.

Muntenia

Vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă a iernii. Astfel, media temperaturilor maxime va fi de 6 - 13 grade, iar a minimelor de 0 - 5 grade. Regimul pluviometric va fi deficitar, averse de ploaie urmând a se semnala local pe parcursul zilei de 31 decembrie. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în perioada 4-10 ianuarie.

Oltenia

Ziua vor fi valori de 11 - 15 grade şi noaptea 3 - 6 grade Celsius. Așa cum este anunțat și în restul teritoriului, în Oltenia meteorologii atrag atenția că vremea va fi mult mai caldă față de normalul perioadei pentru prima lună din iarnă.

Crișana

Regimul termic va fi caracterizat de valori cu mult mai ridicate decât cele obişnuite la sfârşit de decembrie şi început de ianuarie. În perioadele cele mai calde, temperaturile diurne vor fi de 9 – 12 grade, iar cele nocturne de 3 - 7 grade, mediat regional.

Transilvania

Valorile termice vor fi cu mult mai ridicate, cu o medie regională a maximelor de 4 - 8 grade şi a minimelor de -4 și 0 grade. Vor fi ploi în general slabe şi cu caracter local şi temporar.

Prognoza meteo pentru București

Vremea se va menține deosebit de caldă pentru acestă dată, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. În cea de-a doua parte a zilei vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13 – 15 grade, iar cea minimă de 4-5 grade.

Prognoza meteo la munte

În zonele montane, al altitudini mari se vor semnala precipitații mixte, iar izolat vor exista depuneri de polei.

Vântul va continua să sufle tare la munte, în Banat și Crișana se vor semnala intensificări de scurtă durată.

Prognoza meteo pe litoral

Pe litoral cerul va fi senin, maximele termice de astăzi fiind încadrate în intervalul 12- 17 grade Celsius, iar minimele din timpul nopții de 6 până la 8 grade.