Prognoza meteo: Caniculă în sudul şi estul ţării, până sâmbătă (VIDEO)

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM, n.r.) au emis o informare de caniculă valabilă pentru urmatoărele 3 zile. Temperaturile se vor apropia de 40 de grade în sudul și estul țării.

Mai precis, potrivit ANM, în perioada 6 – 8 august, în regiunile sudice și estice vremea va fi caniculară și se vor înregistra temperaturi maxime de 34 - 37 de grade Celsius, iar vântul va prezenta intensificări temporare, cu viteze la rafală, în general, de 40 - 50 kilometri pe oră

Îndeosebi vineri și sâmbătă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei și local în Moldova și Oltenia.

