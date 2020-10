Vremea instabilă în cea mai mare parte a României. Valorile din termometre variază de la maxime termice aproape de cele resimțite vara, în timpul zilei, până la temperaturi de iarnă resimțite în timpul nopții. În săptămâna ce urmează revin ploile în țara noastră, iar toamna și-ar putea intra cu adevărat în drepturi.

În cursul zilei de duminică, 4 octombrie, mercurul din termometre din București va urca până la aproximativ 30 de grade Celsius, maxima unei zilei de vară. În prima zi a intervalului 5 – 11 octombrie, valorile maxime din termometre vor atinge valori caniculare în Capitală, de până la 32 de grade Celsius.

Meteorologul de serviciu Oana Păduraru a explicat pentru B1 TV cum va fi vreme în intervalul menționat și ce temperaturi maxime sunt anunțate în România:

„Din punct de vedere termin, ziua de astăzi, ziua de mâine și chiar ziua de marți, vor aduce valori termice ridicate față de temperaturile normale ale acestei perioade. Maximele termice ar trebui să fie cuprinse între 16 și 23 de grade Celsius. În partea de nord a teritoriului se vor înregistra 16 grade Celsius, în timp ce în regiunile sudice maximele vor ajunge până la 23 de grade.

În zilele următoare ne așteptăm în partea de sud a țării și la maxime de 31 – 32 de grade Celsius. Și astăzi, în Capitală, temperatura maximă va fi în jurul valorii de 29 de grade, cu 31 poate chiar 32 de grade în Lunca Dunării.

În cursul zilei de luni, temperaturile vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării. Marți însă se răcorește puțin în partea de vest, nord-vest și centru, temperaturile se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. În regiunile de sud și de sud est valorile vor rămâne în continuare ridicate.

De miercuri până spre finalul intervalului valorile termice vor continua să scadă, în toate zonele țării, dar nu vor coborî sub cele specifice acestei perioade. Temperaturile minime în cursul nopților vor fi și ele destul de ridicate.

Vor fi cuprinse în general între 10 și 18 grade, cu valori mai ridicate în zona litoralului, dar și mai scăzute în drepresiuni.

Ploile își vor face apariția în prima parte a intervalului, în vestul, nordul și centrul, iar de marți spre miercuri ele se vor extinde pe întreg teritoriul. Vor fi și manifestări de instabilitate, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.”, a precidat meteorologul de serviciu Oana Paduraru, de la ANM.

