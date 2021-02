Prognoza meteo februarie 2021. Cum va fi vremea și când vine primăvara

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru luna februarie 2021. Temperaturile se anunță peste normalul perioadei în prima săptămână a lunii, dar în a doua și treia săptămână vor fi ceva mai coborâte, mai ales în nord est. În intervalul 22 februarie - 1 martie, valorile termice vor fi obișnuite pentru această perioadă. Nu se remarcă schimbări bruște sau semnificative nici în ceea ce privește cantitățile de precipitații.

Cum va fi vremea în februarie 2021. Prognoza ANM

În prima săptămână, 1 - 8 februarie, temperaturile se anunță mai ridicate decât cele specifice acestei perioade a anului. Acest fapt este valabil în toate regiunile României, dar mai ales în cele centrale și sud-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi sub medie în sud-vest, dar local excedentare în extremitatea de nord a țării. În rest, regimul pluviometric va fi apropiat de normalul perioadei.

În săptămâna 8 - 15 februarie, temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale în regiunile nord-estice. În rest, valorile vor fi obișnuite pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații vor fi și ele normale pentru acest interval, poate un pic excedentare în regiunile sud-vestice.

Pentru a treia săptămână a lunii februarie, zilele de 15 - 22, meteorologii anunță valori medii mai coborâte în toată țara, dar mai ales în nord-est. Nu se vor înregistra valori peste normal în ceea ce privește regimul pluviometric.

Iar în intervalul 22 februarie - 1 martie, valorile termice vor fi în jurul celor specifice pentru această perioadă în întreaga țară, la fel și cantitățile de precipitații.

Prognoza meteo detaliată pentru primele două săptămâni din februarie

Meteorologii au anunțat și cum va fi vremea concret în următoarele două săptămâni. ANM a prezentat temperaturile maxime şi minime, mediate, pentru fiecare regiune a României.

Vremea în Banat, în prima jumătate a lunii februarie

În prima săptămână din februarie, vremea se va încălzi treptat în Banat și se vor înregistra temperaturi mult mai ridicate decât în mod normal. Maximele vor ajunge în jurul a 15 grade Celsius, iar minimele la 4 - 5. În a doua săptămână, însă, se va răci, astfel încât valorile maxime vor fi între 2 și 6 grade Celsius, iar cele minime între -6 și -2 grade.

Vor fi precipitații slabe, izolat în prima parte a intervalului și pe arii mai extinse în cea de a doua.

Vremea în Crișana, în intervalul 1 - 15 februarie

Aici vremea se va tot încălzi până la finele primei săptămâni, când maximele se vor situa între 10 și 14 grade Celsius, iar minimele între 3 și 6 grade. Trendul se inversează, însă, din a doua săptămână, mai ales în ultimele zile. Maximele se vor situa între 3 și 5 grade, iar minimele între -6 și -3.

Vor fi precipitații slabe, izolat în prima parte a intervalului și pe arii mai extinse în cea de a doua.

Prognoza meteo pentru Transilvania, intervalul 1 - 15 februarie

În Transilvania, vremea se va încălzi până pe 5 februarie. Media maximelor va urca până la 10 - 13 grade Celsius, iar minimele se vor situa la 3 - 4 grade. Apoi se va răci treptat, astfel că, după 10 februarie, media temperaturilor maxime va coborî spre 2 - 3 grade, iar minimele la -9 - -8 grade.

Trecător vor fi precipitații în general slabe cantitativ, izolat până în data de 5...6 februarie, apoi pe arii mai extinse.

Vremea în Maramureș, la început de februarie

Și în Maramureș temperaturile cresc până pe 5 februarie, ajungând la maxime de 9 - 11 grade Celsius și minime de 2 - 4 grade. Trendul se va inversa apoi, mai ales după 9 februarie, iar media maximelor va ajunge a 1 - 4 grade, iar media minimelor la -8 - -4 grade.

Temporar vor fi posibile precipitații aproape în fiecare zi.

Vremea în Moldova, în pirmele 15 zile din februarie

În Moldova, temperaturile cresc până pe 5 februarie. Maximele vor ajunge în jur de 12 grade, ia minimele la 3 - 4 grade. Apoi se va răci, astfel că maximele se vor apropia de pragul înghețului, iar minimele vor coborî până la -8 - -4 grade Celsius.

Pe alocuri vor fi precipitații, cu o probabilitate mai mare la începutul intervalului, precum și între 6 și 11 februarie.

Vremea în Dobrogea, în prima jumătate a lunii februarie

În Dobrogea, în prima săptămână media temperaturilor maxime va avea variații între 7 și 13 grade, iar a minimelor între 2 și 7 grade. În cea de a doua săptămână se va răci, astfel că în ultimele zile media maximelor termice va fi cuprinsă între 1 și 4 grade, iar a minimelor între -5 și -2 grade.

Temporar vor fi precipitații la începutul intervalului și din nou după data de 6 februarie.

Prognoza meteo pentru Muntenia, în intervalul 1 - 15 februarie

Valorile termice diurne vor fi în creștere până pe 5 februarie, când media maximelor va atinge 13 - 15 grade, apoi vor scădea, astfel că spre sfârșitul intervalului aceasta nu va mai depăși 4 - 6 grade. Temperaturile minime vor fi, în prima săptămână, de 2 - 4 grade, dar vor scădea apoi, iar în ultimele zile din intrval vor fi sub -5 - 4 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată la începutul intervalului și după data de 6 februarie.

Vremea în Oltenia, la început de februarie

Și în Oltenia vremea se va încălzi până pe 5 februarie, când maximele vor atinge 14 - 16 grade, dar apoi se va răci, astfel că, între 10 și 14 februarie, vor fi sub 5 - 6 grade. Temperaturile minime vor fi relativ constante în prima săptămână și se vor situa în jurul a 3 grade, apoi vor scădea, iar la sfârșitul intervalului vor putea coborî sub -5 grade Celsius.

Temporar vor fi precipitații, cu o probabilitate mai mare între 6 și 11 februarie.

Vremea la munte, în prima jumătate a lunii februarie

La munte, media temperaturilor maxime va fi de 5 - 6 grade Celsius în prima săptămână, dar va scădea apoi, iar în ultimele zile din interval va ajunge la -6 - -3 grade. Media minimelor termice se va menține sub zero grade, iar spre sfârșitul celei de a doua săptămâni va scădea sub -10 grade.

Temporar vor fi precipitații aproape în fiecare zi.