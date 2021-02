Prognoza meteo: Iarna se întoarce în România. Temperaturile scad chiar și cu 25 de grade în unele regiunii ale țării

Iarna se întoarce în forță, începând de joi seară, în toată România. Temperaturile scad în următoarele ore chiar și 25 de grade în unele regiunii ale țării. Gerul pătrunzător va fi asociat și cu rafale de vânt puternic și căderi de ninsori.

Meteorologul Meda Andrei a făcut prognoza meteo pentru acest următoarele 10 zile, pentru B1 TV.

"În intervalul următor vom avea vreme cu aspect de iarnă, chiar dacă în următoarele ore, cel puțin în partea de sud și sud-est a țării încă se menține aspectul de primăvară. Pe parcursul nopții, mâine, poimâine, se va răci chiar accentuat în majoritatea regiunilor. Mai ales pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger, de aceea s-a emis un cod galben pentru întreaga țară"

"La început în vest, nord, nord-est și centru, iar apoi și în restul teritoriului, minimele vor coborî frecvent sub -10 grade și se vor încadra în general între -18 și -8 grade cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei, unde din noaptea de vineri spre sâmbătă vor coborî sub-20 de grade. Maximele diurne vor fi preponderant negative și se vor încadra în general intre -10 și -2 grade. Și pe parcursul săptămânii viitoare local vom mai vorbi de ger mai ales noaptea și dimineața.

Mai avem niște fenomene pe care le-am avertizat cu cod galben: intensificări de vânt pentru cea mai mare parte a țării. De asemenea și ninsori temporar viscolite și polei, în parte de nord-vest, de nord, de centru, de est și de sud-est a țării.

De la ora 18:00 vom avea în vigoare un cod portocaliu până mâine la ora 18:00. Aceasta este valabil pentru Munții banatului, Carpații Meridionali și de Curbură unde vor fi intensificări susținute ale vântului și vizibilitate redusă, care va coborî sub 50 de metri. Vântul va avea la rafală chiar si peste 110-130km/h. Acest vânt va amplifica senzația de rece îndeosebi în Moldova si Transilvania", a explicat meteorologul.

"În București cer acoperit astăzi și în prima parte a zilei de mâine. Trecător pana sper miezul nopții vor fi ploi, după aceea și aici va apărea ninsoare. Posibil să avem un strat de aproximativ 2-5 cm. Vântul va fi puțin în această seară și mâine după amiază când la rafală 45-55km/h.

Din datele pe care le avem, cam pe când s-ar termina ninsoare, mâine, se va intensifica vântul, posibil să nu fie asociate cele două. Mâine dimineață vor fi în jurul a -2 grade Celsius, pe parcursul zilei nu se mai depășește un grad, față de astăzi când avem în jur de 14, iar în zilele următoare, și în București minime termine undeva intre -11 și -7 grade. Maximele, intre -2 și 0 grade", a prognozat specialista.

Potrivit meteorologului, episoadele de iarnă violente care alternează cu perioade mai calde ar putea să apară până după jumătatea lunii martie. Valul de frig care se abate asupra României în acest sfârșit de săptămână ar putea ține până aproape de sfârșitul lunii februarie.

"Până la jumătate lunii martie tot putem avea episoade de genul acesta. O ameliorare ar putea să apară cam după data de 20 februarie", a mai spus Meda Andrei.

Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat că diferențele bruște de temperatură se pot dovedi fatale chiar și pentru cei mai puternici dintre noi. Gerul poate crește riscul de infarct chiar și cu 40%, avertizează medicul.

"Aceste variații de temperatură mai ales în timp scurt reprezinta un stres adaptativ mare, mai ales pentru cei care fac parte din grupele de risc și aici mă refer la vârstnici, copii, cei care au patologie cardiovasculară, neurologică, metabolică. Apare o simptomatologie polimorfă legată de tocmai aceste expuneri la temperaturile extrem de scăzute. Toate aceste simptome nu trebuie să fie neglijate, mai ales că riscul de infarct creste cu 2% pentru fiecare scădere sub 0 a temperaturii exterioare.

La temperaturi de -10, -20 de grade, riscul de infarct creste cu 20%-40% chiar și la persoanele tinere. Trebuie să țineți cont ca temperatura resimțită de organism este și mai scăzută, mai ales când vorbim de umezeală și vânt. În aceste condiții ar trebui să ne luăm niște măsuri elementare de prevenție, în așa fel încât să știm cum trebuie să ne îmbrăcăm, ce mâncăm, în asa fel încât să nu fim victime. În acestă perioadă, degerăturile și hipotermia sunt extrem de frecvente", a spus medicul.

