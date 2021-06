Prognoza meteo în perioada 27 iunie - 4 iulie 2021. Un val de aer fierbinte ajunge în România (VIDEO)

Furtunile au semănat groază în toată țară. Doar în ultimele 24 de ore, sute de familii au privit neputincioase cum gospodăriile le sunt inundate, drumurile au fost blocate de aluviuni, gheața a stricat tot ce a prins în cale, iar vijeliile au măturat aproape toată țara.

Meteorologul Mihai Huștiu a declarat pentru B1 TV că vremea nu se schimbă prea mult nici săptămâna viitoare, deși episoadele de furtună se răresc.

"Sunt vești bune fata de zilele trecute. Avem parte de o ameliorare sub aspectul instabilității atmosferice. Vor mai fi și astăzi furtuni în Muntenia, Transilvania, zonele de deal și munte, unde după amiază sunt așteptate noi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului posibil şi vijelii şi căderi de grindină. Izolat cantităţile de apă vor fi însemnate 20-40l/mp", a spus specialistul ANM.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.