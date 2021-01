Prognoza meteo în perioada 8-17 ianurie 2021. Temperaturi scăzute și precipitații abundente în toată țara. Cod galben de ninsori la munte

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori însemnate cantitativ, valabil de vineri, 8 ianuarie, de la ora prânzului, până sâmbătă dimineaţă, la ora 04:00.

În Munţii Banatului, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură va ninge, iar local în Oltenia, nord-vestul Munteniei, precum şi în sudul şi sud-estul Transilvaniei vor predomina ninsorile. Ninsorile vor fi însemnate cantitativ şi se va depune strat nou de zăpadă, local mai consistent.

Sunt vizate de ninsoari județele Alba, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Prahova, Sibiu, Vâlcea și Vrancea.

Meteorologul Meda Andrei a furnizat prognoza meteo pentru weekendul 8-10 ianuarie 2021, dar și pentru săptămâna 11-17 ianuarie, pentru B1 TV. Potrivit specialistei, în intervalul prognozat, preciptațiile vor continua să cadă în aproape toată România, sub formă de lopiviță, ninsoare și ploaie. La nivel național, temperaturile nu vor urca mai mult de 7 grade.

