Prognoza meteo până la sfârșitul lunii aprilie: Zilele mohorâte, friguroase și ploioase persistă (VIDEO)

Sfârșitul lunii aprilie nu aduce vreme frumoasă. În zilele următoare ploile revin în forţă, avertizează meteorologii. Sunt prognozate zile friguroase și ploioase în următoarele două săptămâni, cu temperaturi sub media normală a periodei.

Mihai Hustiu, meteorolog de serviciu de la ANM, a făcut prongnoza meteo, pentru B1 TV, până la sfârșitul lunii aprilie.

"Într-adevăr, o zi de duminica cu vreme rece, nebulozitatea va fi pronunțată pe parcursul zile, în cea mai mare parte a zilei. Sunt așteptate ploi temporare în vestul și sud-vestul tării, dar extinse în celelalte regiuni, local și temporar. Regimul termic va fi modest, temperaturi maxime cuprinse intre 6 și 15 grade. În Capitală așteptăm în jur de 11 grade. În țară, în mod normal ar trebui să fie între 14 si 20 de grade, în acesta perioadă, iar în Capitală în jur de 19", a spus meteorologul.

"Săptămâna începe tot cu vreme închisă și ploioasă, în special în sud-estul și sudul țării unde va evolua un ciclon spre bazinul marii mediteraneene și de aceea, ploile vor fi mai importanta cantitative in sud-est, unde se vor cumulat 15-20 l pe metru pătrat. De marți încolo, vream se ameliorează sub aspectul precipitațiilor vor mai fi ploi pe suprafețe mei restrânse, iar temperaturi, încet vor marca o creștere, urmând ca la mijlocul săptămânii, miercuri și joi sa avem zile cu temperaturi mai potrivite pentru acesta perioadă din aprilie. Spre pare ca spre finalul săptămânii viitoare s-ar putea sa vină din nou o masa de aer mai rece, iar temperaturile vor scădea din nou, cel mai probabil in vest, centru și nord, unde si ploile își vor face din noua apariția", spune meteorologul.

