Prognoza meteo până la sfârșitul lunii ianuarie. Vremea se răcește de duminică seară. Avertizări de ninsori si vânt puternic

Frigul revine în România după ultimele zile în acre temepraturile au fost primăvaratice. Meteorologii au emis mai multe avertizări de ninsori si de vant puternic. Temperaturile scad începând de duminică seară și se mențin așa până la sfârșitul lunii ianuarie.

Meteorologul Mihai Timu a oferit mai multe detalii pentru B1 TV despre starea vremii în perioada următoare.

"Această răcirea care începe de mâine, va ține pana spre joi vineri, dar trebuie să spunem că nu este la cotele celei dinainte. Nu ne așteptăm să avem din nou valori de ger, poate izolat în estul Transilvaniei, dar pe timpul nopții o sa revină temperaturile negative, ceea ce e normal. Spre finalul lunii, la începutul lunii februarie vremea va intra din într-un nou proces de încălcare", a declarat specialistul.

"Vorbim de un ciclon care este deja generat în zona Mediteranei și care ne va influența noaptea următoare și ne va aduce precipitații și vânt. Am emis o atenționare cod galben care începe în această noapte la ora 22:00 și este valabilă până mâine (n.r. luni) la ora 10:00. Vorbim de un cod galben valabil pentru zona Banatului, zona Carpaților Occidentali și Meridionali. În zonele montane menționate ne așteptăm ca vântul să aibă intensificări cu viteze în general de 80-90 de km/h, iar pe creste de peste 100 și va fi viscol, pentru că acolo, temporar va ninge și se va depune stat nou de zăpadă consistent.

În Banat vor fi perioade în care rafalele vântului vor depăși 55-65 de km/ h, izolat chiar 70, iar aici, spre dimineață, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare", a explicat specialistul ANM.

"Mai important este un cod portocaliu, valabil tot în intervalul duminică, de la ora 22:00 și până luni dimineața la ora 10:00. Acesta vizează zona montană de peste 1800 de metri din Carpații Meridionali. Acolo ne așteptăm să avem intensificări susținute ale vântului și anume rafale de peste 100-120 km/h, coroborate cu ninsori moderate cantitativ, prin urmare, viscolul va fi puternic și vizibilitatea va scădea și sub 50 de metri", a declarat meteorologul.

"Mai avem și o informare meteorologică, valabilă pentru parcursul zilei de luni, de la ora 10:00 până la 22:00, care vizează intensificările de vânt din cea mai mare parte a țării. Ne așteptăm la viteze în general de 45-55km/h, iar la munte, precum și în regiunile nord-vestice, centrale, sudice chiar și sud-estice să fie intervale în care rafalele vor depăși 55-65km/h, izolat chiar 70, iar în continuare în zona montană înaltă, la altitudini de peste 1800 de metri, rafalele vor depăși 80-100km/h, iar pe parcursul zilei să temporar să continue să ningă în zona de munte, dar pe arii restrânse si în regiunile intracarpatice", a mai spus Mihai Timu.

"Deocamdată, Capitala nu intră sub nici un cod, este adevărat ca pe parcursul zilei de luni ne așteptăm să plouă, mai ales dimineața, după care se va porni vântul. Estimăm rafale în jurul a 50-55km/h. Mai scad un pic temperaturile. Dacă astăzi înregistrăm valori de 13-14 grade, mânie vor fi 7-8 grade și cu vântul care va bate cu siguranță senzația de rece va fi amplificată", a spus specialistul.

