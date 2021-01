Prognoza meteo pentru ianuarie 2021. Cum va fi vremea în prima lună a anului și când vin ninsorile (VIDEO)

Noul an a venit cu vreme mai degraba de primavara. Temperaturile se vor menţine în general peste mediile normale ale perioadei în următoarele patru săptămâni. Totuşi, meteorologii anunţă că perioadele cu vreme insorita vor alterna cu cele ploioase.

Meteorologul de serviu, Marina Antonescu a explicat cum va fi vremea în prima parte a lunii ianuarie. Până în data de 12 cerul va fi variabil, iar valorile din termometre vor fi mai ridicate pentru această perioadă a anului. Ninsoarile se vor semnala la munte, la altitudini de peste 1.200 de metri, iar în restul țării se vor semnala ploi, la începutul primei săptămâni din ianuarie.

„Vremea va rămâne mai caldă decât normalul perioadei în zilele ce urmează, cu valori termice maxime cuprinse între 6 și 15 grade Celsius, în cursul zilei de duminică și luni și 4 și 13 grade marți.

Prima decată din inauarie rămâne caldă, însă, va fi ploioasă, pe fondul unei mase de aer cald și umed. Astăzi cerul va avea înnorări persistente în sud est, în este și în zonele deruloase din sud, unde ploile vor fi frecvente și pe alocuri moderate cantitativ.

La multe sunt așteptate precipitații mixte, mai importante cantitativ în regiunile sudice și sud-vestice, unde se pot acumula și 15 – 20 de l/mp. În Munții Banatului și Carpații Meridionali, rafalele vântului vor depăși 85 – 95 km/h. Mâine, ploile vor cuprinde treptat toate regiunile și vor fi în general moderate cantitativ. În dealurile sudice se vor acumula peste 30 – 40 l/mp.

În zona montană, vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri vor predomina ninsorile mai consistente, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, unde și vântul se va intensifica.

Miercuri, aria precipitaților va fi în restrângere spre nord-est și o ameliorare temporară ar fi în ziua de 6 ianuarie. Vreme în general închisă pentru sfârșitul acestei săptămâni și pentru începutul săptămânii viitoare.

O răcire a vremii se va semnala în a doua decată a lunii ianuarie, între 12 și 18, atunci când, ca urmare a unui aport de aer polar sau arctic sunt semnale că vor fi din nou valori termice mai scăzute și precipitații sub formă de ninsoare", Marina Antonescu, meteorologul de serviciu ANM.

