Chiar dacă ne aflăm la jumătatea lunii septembrie, vremea se menține de vară. Prima zi de școală va aduce temperaturi caniculare, de peste 30 de grade Celsius.

La începutul săptămânii temperaturile vor fi ridicate, specifice perioadei de vară. Spre finalul intervalului însă ele vor scădea treptat, ajungând să fie încadrate în media normală pentru această perioadă a anului.

„Vremea rămâne frumoasă, cadă, temperaturi de vară și aspect de vară, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va suflat slab și moderat. Vremea va fi perfectă de vară, cu temperaturi pe măsură, care vor depăși, mai ales în zonele joase, de câmpie, 30 – 32 de grade Celsius.

Vremea va fi frumoasă și în zilele de marți, miercuri și în cea mai mare parte a zilei de joi. Începând de joi seara, în regiunile din nordul țării vremea se va schimba treptat. Temperaturile scad, iar precipitațiile își vor face apariția. Astfel că până vineri seara întreaga țară se va afla sub influența unei mase de aer mai rece. Temperaturile maxime nu vor mai depăși 25 – 26 de grade Celsius. Iar în cursul zilelor de sâmbătă și duminică temperaturile maxime vor fi cuprinse 13 și 22 de grade Celsius. O vremea chiar ușor mai rece față de normalul perioadei, mai ales în timpul dimineților, când maximele din termometre nu vor urca peste 10 grade Celsius”, a declarat Robert Manta, meteorolog de serviciu în cadrul ANM.

