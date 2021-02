Prognoza meteo pentru săptămâna 22-27 februarie: Vreme primăvăratică în toată țara. Temperaturile ajung chiar și la 18 grade Celsius (VIDEO)

Vremea se schimbă din nou, după ce zilele trecute România a fost traversată de un val de ger. Săptămâna viitoare sunt prognozate temeperaturi de primăvară, cu valori diurne de până la 18 grade Celsius.

Meteorologul Radul Ilea a vorbit pentru B1 TV despre prognoza meteo de săptămâna viitoare. Potrivit acestuia, cerul va rămâne înnorat, izolat, doar în zonele joase de relief, unde se va semnala și ceață. Cele mai ridicate temperaturi vor fi resimțite în Banat și Oltenia.

"Într-adevăr, o vreme cu aspecte de primăvară, doar niște nori joși și ceață în zonele joase de relief mai împiedică aspect de vreme frumoase. În schimb, în zonele deluroase și pe la munte, mai mult senin în următoarele zile. Ca aspect, vreme în general frumoasă la munte, mai mohorâtă în zonele joase, iar sub raport termic, o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru acestea perioadă. Cel mai cald va fi sud-vestul țării, adică prin sudul Banatului și prin vestul Olteniei", a spus meteorologul.

Întrebat despre un alt episod geros, specialistul a spus că temperaturile vor mai coborî pe la mijolocul săptămânii, însă nu foarte mult.

"Nu este cazul să vorbim de iarna sub raport termic în următoarele zile, o răcire s-ar putea face simțită în principiu miercuri, dar valorile termice se vor menține peste cele specifice perioadei chiar și cu acestă răcire", a explicat acesta.

Bucureștenii au parte de trei zile de primăvară autentică, însă miercuri se face mai frig.

"Pentru București, o vreme în general frumoasă, atât astăzi, după cum se poate observa, cât și mâine când temperaturile vor continua sa crească, dar și pentru ziua de poimâine, după care ziua de miercuri va aduce o răcire fata de zilele precedente cu o maximă de 6..7 grade", a mai spus meteorologul.

