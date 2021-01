Prognoză meteo specială pentru București: Urmează zile cu ninsori, ploi și depuneri de polei (VIDEO)

Pregătiţi-vă pentru zile de iarnă autentică! O masă de aer rece pune stăpânire treptat pe întreaga ţară. Dacă sâmbătă avem parte de ninsori slabe în Capitală, pentru duminică se anunță un strat de zăpadă de până la 15 centimetri, iar temperaturile scad şi mai mult, informează B1 TV. Firmele de deszăpezire spun că sunt pregătite. Ninsori abundente vor fi de altfel în toată Muntenia şi Oltenia, dar şi la munte, în Carpaţii Meridionali.

Ninsorile lovesc deja cu putere zonele montane. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări meteo de viscol și polei de la ora 23.00, până marți, la ora 06.00.

„Cele mai vizate vor fi cele din jumatatea de sud a țării, ne asteptăm aici la ninsori, să se depună strat de zăpadă, dar și intervale cu ploaie și lapoviță, astfel încat vor favoriza depunerile de polei”, a declarat Andrei Meda, meteorolog de serviciu ANM.

Va ninge mult în zona de munte a judeţelor Covasna, Braşov, Sibiu, Argeş, Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi. Potrivit specialiștilor, ninsori serioase vor fi și în Capitală și se anunță un strat de zăpadă de până la 15 centimetri, iar temperaturile scad şi mai mult.

