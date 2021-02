Risc uriaș de producere de avalanșe în toate masivele montane din România. Turiștii sunt sfătuiți să nu se abată în afara perimetrelor amenajate (VIDEO)

Risc de avalanșă în toate masivele montane din România, din cauza încălzirii vremii. Meteorologii au emis o avertizare de gradul 5, cel mai mare pe scala avalanșelor în Munţii Făgăraş, Bucegi și Călimani.

Din cauza vântului şi a încălzirii vremii, straturile de zăpada proaspăt formate şi cele subadiacente pot aluneca uşor pe pantele înclinate de la 1800-2000 de metri altitudine, spun specialiștii. Pericolul este mare, în special, pe versanții nordici. Salvamontiştii recomandă ca turiștii să evite drumețiile, în această perioadă, pentru că îşi pot pune viața în pericol.

Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România, a explicat pentru B1 TV cât este de periculoasă încălcarea avertismentelor emise de specialiști dar și abaterea de la pârtiile amenajate.

“Trebuie spus că risc de avalanșă avem în acest moment în absolut toți munții din România. Riscul anunțat este 3 pentru absolut toate masivele, altele au chiar 4 sau 5, acesta fiind riscul maxim de producere a avalanșelor. Turiștii trebuie să înțeleagă că există o perioadă cu încălzire puternică la munte, nefirească, avem acumulări mari de zăpăda care vor aluneca la cel mai mic element care va acționa asupra lor. Mai avem o zi, astăzi, o zi importantă în care turiștii sunt încă pe munte, noi îi rugăm să manifeste responsabilitate maximă în abordarea traseelor montane și ne referim la cei care ies în afara perimetrelor amenajate pentru practicarea sporturilor de iarnă, în afara pârtiilor de schi, merg către zona alpină, probabil de mâine încolo vor fi turiști din ce în ce mai putini la munte. Noi speram ca pana miercuri-joi, când vremea se încălzește, turiștii să-și limiteze excursiile în zona alpină înaltă. O să vedem apoi cum evoluează vremea. S-ar putea să urmeze o înghețare puternică și atunci zăpada să se mai stabilizeze și să se reușească scăderea acestui grad de risc de producere a avalanșelor.

Turiștii e bine sa rămână în perimetrul stațiunilor de schi, aici nu există risc de producere a avalanșelor, administratorii iau toate măsurile să nu se producă avalanșe, iar dacă o pârtie este expusă, o închid.

Numai în ultimele 2 zile am avut peste 200 de intervenții la nivel național pe aceste pârtii de practicare a sporturilor de iarnă. Noi sperăm ca toți turiștii să înțeleagă pericolul și dacă pot să-și amâne excursia pentru atunci când situația meteo se va schimba si să nu se supună unui risc inutil”, a declarat Sabin Cornuiu.

