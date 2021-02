Temperaturile vor scădea cu 15 grade de la o zi la alta. Când scăpăm de valul de frig care vine peste România: Anunțul meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări de vreme severă. Chiar miercuri a intrat în vigoare un cod galben de cantități însemnate de apă, polei și vânt intens pentru vestul și nord-vestul țării, iar joi toată țara va fi sub cod galben de frig, ninsori viscolite și polei. De altfel, meteorologii au avertizat că vom trece brusc de la vreme de primăvară, la temperaturi de iarnă și la ger dimineața și noaptea. Sâmbătă dimineață vom avea minime chiar și de -19 grade Celsius.

Coduri galbene de ninsori și polei emise de meteorologi

ANM a emis un cod galben de cantități însemnate de apă în Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali și în vestul Carpaților Meridionali valabil până joi, 11 februarie, la ora 12.00. În aceste zone vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie, astfel că se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp, iar pe arii restrânse de 40 l/mp. ANM mai susține că va ploua pe arii extinse și pe treptele de relief mai joase din jumătatea de vest a teritoriului.

Un cod galben de polei, intensificări ale vântului în vestul și nord-vestul țării este valabil până joi, la ora 12.00. Vor fi ploi și pe arii extinse depuneri de polei. Treptat, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, vântul se va intensifica, cu viteze în general de 55...65 km/h, viscolind ninsoarea. Și în nordul Moldovei vor fi depuneri de polei, dar pe arii restrânse.

Iar de joi, ora 12.00, până vineri, ora 12.00, va fi în vigoare un cod galben de răcire accentuată, intensificări ale vântului, ninsori viscolite și polei. Meteorologii avertizează că în acest interval se va răci brusc și accentuat în toată țara, iar în cursul nopții de joi spre vineri (11/12 februarie) va fi ger în vestul, nordul, nord-estul și centrul țării.

Treptat vor predomina ninsorile la început în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și zonele montane, apoi și în Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Stratul de zăpadă va fi consistent pe alocuri. Local se va semnala polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări în toată țara, amplificând senzația de frig, cu viteze de 55...65 km/h și temporar peste 70...80 km/h, mai ales în sud-vest, centru, est și sud-est. La munte vântul va sufla tare, cu rafale de peste 70...90 km/h, iar îndeosebi în zona înaltă vor depăși 100...120 km/h. Temporar ninsorile vor fi viscolite, iar zăpada spulberată.

Administrația Națională de Meteorologie mai transmite că vremea va fi rece și săptămâna viitoare și local va fi chiar geroasă, mai ales în timpul nopților și a dimineților.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Meteorologii avertizează: De la temperaturi de primăvară trecem la ger

Zilele următoare se va răci brusc și accentuat, astfel că pe 17 februarie vor fi temperaturi maxime de -4...-2 grade și minime de aproximativ -15 grade. Nopțile vor fi geroase. Astfel, temperaturile vor scădea cu circa 15 grade în doar câteva zile.

Climatologul Roxana Bojariu a declarat, pentru B1 TV, că întreaga Europă se confruntă cu modificări bruște de temperatură.

„Avem un avans de aer polar care vine după ce am avut temperaturi mult mai ridicate decât în mod obișnuit. Perturbația care a dus la aceste aceste transporturi dinspre nord spre sud este cea care are originea deasupra Polului Nord. Acolo, în loc să avem o circulație în jurul Polului Nord care să țină aerul mai rece și să nu-l lase să coboare. Avem, din păcate, o perturbație care determină ca aerul mai cald să ajungă în Arctica și aerul mai rece să fie împins spre latitudini mai sudice. Nu se întâmplă doar în zona țării noastre. Mare parte din Europa e deja sub influența aerului Polar. America de Nord are o pătrundere de aer foarte importantă, dar și vestul Siberiei", a explicat Roxana Bojariu.