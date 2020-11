Un val de frig traversează România. Vremea se va răci simțitor, iar meteorologii anunță ploi, lapoviță și chiar ninsoare în intervalul 11-12 noiembrie (VIDEO)

Ploile și frigul pun stăpânire pe România! Răcirea se va resimți, în special, pe timpul nopții. Temperaturile scad şi cu 5, 6 grade si in timpul zilei si este posibil sa avem lapoviţa şi ninsoare.

Până în cursul zilei de joi, 12 noiembrie meteorologii anunță temperaturi scăzute și frig în cea mai mare parte a teritoriului. Mai mult decât atât, în zonele joase se vor semnala condiții de ceață, în special dimineața și noaptea.



În zilele următoare, o masă de aer rece traversează România, temperaturiile fiind mai scăzute față de cele obișnuite până acum. Totodată, ploile, dar și lapovița și chiar ninsoarea vor fi semnalate local sau izolat, pe teritoriul țării.

„Până joi, inclusiv, ne menținem în același tablou meteorologic pe care l-am avut zilele acestea, respectiv cu nebulozitate joasă, pe alocuri burniță și ceață, îndeosebi dimineață și noaptea, în zonele mai joase de relief, ceea ce nu va determina temperaturi foarte scăzute pe timpul nopții, acestea se vor înregistra cel mult în zonele depresionare.

În zilele următoare, însă, o masă de aer rece va aduce o scădere accentuată a temperaturilor, iar ploile, lapovița și chiar ninsorile vor cuprinde tot mai multe regiuni.

De vineri, există semnale de o schimbare, mai ales sub aspectul precipitațiilor. Dacă până atunci vorbim de ploaie slabă sau burniță pe alocuri asociată cu acest plafon noros, în weekend se pare că aria ploilor se va extinde în majoritatea zonelor, este foarte probabil că pe crestele montane să avem precipitații mixte pt. că avem și o pătrundere de aer mai rece.

Răcirea mai semnificativă pare a fi săptămâna viitoare, dacă va fi asociată cu precipitații acestea pot fi sub formă de lapoviță sau ninsoare și în zonele mai joase de relief”, a explicat meteorologul de serviciu, Alina Șerban, de la ANM, pentru B1 TV.

