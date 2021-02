România se pregătește pentru un val de ger și vreme extremă. Precipitații sub fomră de ninsoare sunt anunțate pentru mai multe zone din țară, la finanulu acestei săptămâni. Vântul va avea intensificări de până la 40 de km/h, iar directorul ANM avertizează că astfel va fi accentuat frigul resimțit în majoritatea teritoriului.

„Până mâine la ora 12.00 ne vom afla sub incidența unor avertizări meteorologice de cod galben pentru Carpații Occidentali, nordul Orientalilor și vestul Meridionalilor, acolo unde precipitațiile, predominant sub formă de ploaie vor cumula cantități între 20 – 25 de litri/mp, la nivel izolat 40 de litri/mp.

De mâine dimineață, de la ora 6.00, până la ora 12.00, se vor semnala depuneri de polei și intensificări ale vântului de în partea de vest și nord-vest a țării. La rafală, acestea vor înregistra 55 – 65 de km/h, viscolind ninsoarea.

Tot de joi, de la ora 12.00 până vineri la ora 12.00 vremea se va răci accentuat. Intensificările de vânt, ninsorile viscolite și fenomenul de polei vor fi de interes.

Vremea se va răci accentuat în toate regiunile țării, pe parcursul nopții de joi spre vineri va fi ger în special în partea de nest, nord, nord est și centru a țării, după care și în jumătatea sudică a țării, la finalul acestei săptămâni.

Pe parcursul săptămânii viitoare vom înregistra atât valori minime negative, cât și maxime negative în întreaga țară.

Gerul este cauza de faptul că masa de aer polar de la latitudini nordice va coborî și va cuprinde și zona spațiului geografic al țării noastre. Va înlocui practic masa de aer cald, de origine tropicală, dinspre nordul Africii care a existat pe parcursul primei decade din această lună. Aceste alternanțe de vreme foarte calde, iată cu vreme mai rede decât în mod obișnuit reprezintă deja o obișnuință și pune în evidență diferențele termice semnificative.

Astăzi am înregistrat 19 grade Celsius la Zimnicea, 16 grade la București, iar mâine vom mai înregistra temperaturi pozitive în jurul valorilor de 10 – 14 grade Celsius, local, în partea de sud și sud – est a țării, însă vineri dimineața minimele vor fi deja negative, de -14 până la -2 grade Celsius”, a declarat directorul ANM, Elena Mateescu, în direct pe B1 TV.

Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Întrebată cât timp va ține gerul din România, directorul ANM a explicat:

„Până spre finele cele de-a doua decade din această lună, așa cum avem datele la acest moment. Mai facem o precizare. Vântul va prezenta intensificări în toată țara, condiții care vor amplifica senzația de rece. La Munte rafelele vor fi puternice, în zona montană înaltă vor depăși 100 de km/h, ninsorile fiind viscolite, iar zăpada spulberată.

Vremea se va menține geroaăs, pe parcursul nopților și dimineților pe tot parcursul săptămânii viitoare, fiind asociată cu intensificările de vânt, care vor amplifica senzația de frig”, a mai precizat directorul ANM la Dosar de Politician.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.