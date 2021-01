Zile geroase până miercuri, în toată România. Temperaturile minime vor ajunge până la -20 de grade Celsius

Meteorologii ANM au emis o informarea pentru gen și temperaturi extrem de scăzută, valabilă pentur toată țara. Potrivit Informării, gerul urmează să țină în România până în ziua de miercuri, 20 ianuarie.

„În intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece, iar pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger, la început în nord-vest, nord-est și centru, apoi și în celelalte regiuni. Temperaturile minime vor coborî frecvent sub -10 grade și se vor încadra, în general, între -18 și -8 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile intramontane, îndeosebi din estul Transilvaniei, sub -20 de grade. Maximele diurne vor fi preponderent negative și se vor încadra, în general, între -10 și 0 grade. Local se va semnala ghețuș”, anunță meteorologii ANM.

Totodată, meteorologul de serviciu Mihai Timu a anunțat că trazersăm cea mai rece perioadă a acestui an:

„Într-adevăr traversăm cea mai rece perioadă din această iarnă, suntem la jumătatea ei, iar acest lucru se datorează pătrunderii unui aer din ce în ce mai rece din zona Câmpiei Ruse şi partea de est a continentului. ANM a emis o informare meteo valabilă până pe 20 ianuarie. În acest interval, se anunţă o vremea deosebit de rece, mai ales pe parcursul nopţilor şi dimineţilor”, a explicat meteorologul de serviu, Mihai Titu.

„Temperaturile minime vor coborî sub -10 grade C, adceasta fiind limita gerului, şi se vor încadra, în general, între -18 şi -8 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile intramontane din estul Transilvaniei. Acolo s-ar putea chiar în noaptea de luni spre marţi ca termometrele să coboare chiar şi sub -20 de grade. Temperaturile maxime din timpul zilelor se anunţă, de asemenea, negative, încadrându-se între -10 şi 0 grade.

Nici în capitală nu se anunţă temperaturi mai ridicate. Maximele nu vor trece de 0 grade, menţinându-se între -4 şi -2 grade pe perioada zilei şi între -12 şi -8 pe perioada nopţilor. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în noaptea de luni spre marţi. De asemenea, meteorologii anunţă şi ninsori slabe în toate zonele ţării. Or să mai fie trecător ninsori slabe în majoritatea regiunilor, dar, cum am spus, vor f cu caracter trecător şi slabe cantitativ. Nu vor mai conta, eventual să se mai depună 1-2 cm la nivelul ţării, dar nesemnificative”, a declarat meteorologul de serviciu.

