10 filme celebre cu Mickey Rourke. Rolul care l-a transformat în vedetă internațională

Puțini știu că Mickey Rourke, actorul celebru pentru rolurile sale în filme de acțiune, dramă și thrillere, este și un fost boxer profesionist.

Filmul Luptatorul (The Wrestler) i-a adus lui Rourke, după o absență considerabilă în lumea filmului, Premiul Golden Globe în 2009 pentru „Cel mai bun actor într-o dramă”, premiul BAFTA în același an pentru „Cea mai bună prestație masculine”, același premiu la Festivalul internațional de film din Toronto din 2008 și o nominalizare pentru Oscar, la aceeași categorie, fiind cea mai premiată peliculă a sa.

Mickey Rourke a performat în peste 60 de filme, cele mai cunoscute fiind Sin City, Immortals, Iron Man 2 și Man on Fire.

Filmele celebre în care a jucat Mickey Rourke

The Wrestler

Randi „The Ram” Robinson este un wrestler profesionist, celebru în anii 80, care este forțat să se retragă din ring, din pricina unor probleme cu inima. Totuşi, ocazia unui meci împotriva vechiului său oponent, Ayatolla, îl face să-şi încerce pentru o ultima oară puterile în ring.

Sin City

Sin City atrage bandiții, corupții și suferinzii, polițiștii necinstiți și femeile sexy. Unii caută răzbunarea, alții izbăvirea.

Filmul se bazează pe romanele grafice ale lui Frank Miller, "The Hard Goodbye", "The Big Fat Kill" și "That Yellow Bastard".

Iron Man 2

Pe lângă dezvăluirea identității sale, Iron Man are de dus o luptă cu un personaj misterios din trecutul familiei Stark.

Ivan Vanko (Mickey Rourke) vrea să-l distrugă pe Tony, dezvăluind propria armă devastatoare construită cu tehnologia Stark.

Man on Fire

Răpirile se țin lanț în Mexic. Într-o săptămână au loc 24 de răpiri, iar mulți părinți înstăriți angajează un bodyguard pentru a le proteja copiii.



John Creasy, un fost asasin plătit în slujba CIA, protejează o fetiță de 9 ani, fiica unui industriaș bogat. Când micuța este răpită, acesta își jură că o va găși și o va aduce înapoi.

The Pledge

Detectivul Jerry Black, care se pregãtește sã iasã la pensie, primește cadou un bilet pentru o cãlãtorie de vis în Mexic.

Dar, atunci cînd trupul neînsufletit al unei fetițe de opt ani este gãsit în zãpada din munți, „pensionarul” simte cã nu poate sta deoparte și jură că va gãsi asasinul.

Immortals

Regele Hyperion declară război umanitățîi. După ce strânge o armată de soldați, răscolește Grecia în căutarea unei arme cu puteri magice - Arcul lui Epirus, făurit de însuși Ares.



Numai posesorul Arcului are puterea să îi elibereze pe Titani din temnița Munților Tartaros, în care fuseseră închiși în vremuri străvechi.

Killshot

Soții Carmen și Wayne Colson încearcă să scape cu viață din confruntarea cu doi asasini profesioniști, după ce sunt martorii unui jaf nereușit Criminalul Armand Degas și psihopatul Richie Nix sunt deciși să șteargă orice urmă care i-ar putea incrimina și să ucidă orice persoană care i-ar putea lega de locul infracțiunii.

Domino

Domino vrea să devină vânătoare de recompense în L.A. Astfel începe povestea plină de aventuri, acțiune, suspans și condimentată cu umor negru.

Buffalo 66

Un pușcăriaș proaspăt eliberat răpește o balerină, forțând-o să pretindă că e soția lui. Deși aparent ea nu se împotrivește statutului de ostatic, Billy e foarte emoționat.

Treptat, aceștia ajung să se certe că niște soți veritabili, dar, în același timp, să țină cu adevărat unul la altul.

Get Carter

Jack Carter, un agent de pariuri plin de succes, pleacã cu trenul pentru a asista la înmormîntarea fratelui său. Însă bagajele transportate conțin arme. Jack se întâlnește cu un dușman vechi, Jeremy Kinnear, care conduce o rețea de prostituție, și intră într-o lume crudã, viciatã, plină de polițiști corupți.