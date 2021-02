6 lucruri pe care nu le știai despre Delia Matache și soțul ei, Răzvan

Delia este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, piesele ei adunând milioane de vizualizări pe YouTube. Solista are o relație cu Răzvan Munteanu de peste 10 ani. Aceasta nu vorbește des despre realația ei cu partenerul.

Artista spune că Răzvan Munteanu a făcut primul pas. Răzvan Munteanu și Delia Matache s-au cunoscut în 2010, iar în 2012 s-au căsătorit.

„Secretul unei căsnicii de durată: comunicarea, chimia, dragostea. Nu sunt geloasă”, a declarat Delia, potrivit Impact.ro.

Delia a precizat că a trăit într-o perioadă mai puțin sensibilă față de cea de acum.

„Eu am trăit într-o perioadă mai puțin sensibilă față de cum este acum, în care părinții nu erau atât de „sensibiloși și atenți, cu manuale de creștere a copilului și cu Internetul sub nas, în care informațiile erau rare și puține, în care îți altoiai copilul pentru că așa știai că se face… Și iată că am crescut și sunt bine.

Doar că, probabil, asta m-a întărit și de-aia sunt mai „Xena și mai vikingă decât alți copii sensibili, care plâng mai ușor, în ziua de astăzi. Cred că sunt mai soldățel decât cei din generația aceasta pentru că am avut un trecut care m-a forțat să fiu așa. În mod sigur mi-au lipsit multe lucruri, nu avea cum să fie totul perfect în perioada respectivă, puțin din comunism și după comunism, după Revoluție, cred că în fiecare an îmi lipsea câte ceva”, a declarat Delia, pentru Viva!

În 2016, într-un interviu pentru ziarul Adevărul, Răzvan Munteanu a vorbit și despre iubirea lui cu Delia.

"Totul are legătură cu muzica. Ea venise la un karaoke într-un club de-al meu, acolo unde ne-am şi cunoscut. În doi ani ne-am căsătorit, în acel moment eu nu aveam treabă cu muzica, dar mi-am dat seama că este nevoie să se creeze ceva în jurul ei. La început am încurajat-o să îşi formeze o echipă şi, uşor-uşor, am început şi eu să mă implic în echipa asta. Aici vine şi tranziţia şi din zona de partener de viaţă către partener din activitatea profesională. Aşa am încurajat-o să îşi realizeze, ca în orice business, o organizaţie bună. Aşa am început să mă implic în această organizaţie din ce în ce mai mult", spunea Răzvan atunci.

Cum s-au cunoscut Delia Și Răzvan

Detalii mai puțin știute despre Delia

Delia Matache s-a născut pe 7 februarie 1982, în București. Cu părinți muzicieni, ea a ales să le calce pe urme. Artista a urmat Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”, iar apoi cursurile Conservatorului de Muzică din București. Ca specializare și-a ales pianul, iar în paralel a studiat flautul timp de cinci ani.

Delia a debutat în industria muzicală în 1999 la 17 ani, în clasa a XI-a. Alături de Nicolae Marin, cunoscut sub numele de scenă Nick, cei doi au format trupa N&D. Nick a fost principalul compozitor al trupei, iar cu N&D, Delia a devenit cunoscută în această industrie.

Delia a participat în sezonul 4 la emisiunea “Dansez pentru tine” de la Pro TV, când a dansat împreună cu Ionel Petcu.

În septembrie 2009, Delia a participat la “Cerbul de Aur”, unde a obţinut 10 puncte pentru interpretarea melodiei “I Will Survive” a cântăreţei Gloria Gaynor.