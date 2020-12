8.000 de euro pentru un tablou cu Cristi Borcea. Cum apare fostul acționat de la Dinamo București în pictură (VIDEO)

După ce a dispărut din viaţa sportivă, fostul acţionar al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Cristi Borcea, a revenit în atenţia publicului intr-un mod inedit. Borcea a devenit acum personaj intr-un tablou. Artistul care l-a picat pe dinamovist cere acum 8000 de euro pentru opera sa.

Dupa succesul din afaceri si dragoste, Cristi Borcea a ajuns acum sa fie si favoritul pictorilor. DInamovistul a fost pictat intr-un costum de nobil, iar la picioarele lui poate fi observat un ciobanesc german. Artistul care l-a imortalizat pe cel poreclit Shakira incearca acum sa isi vanda opera pe un site de specialitate. Acesta a postat un anunt si cere 8000 de euro pentru lucrarea sa.

Anuntul este insa de ceva vreme pe site, semn ca "amatorii de arta" nu s-au inghesuit sa isi completeze colectia cu figura lui Cristi Borcea.

Fostul acţionar se află la a trei căsătorie şi are 9 copii cu 4 femei diferite. Tot 4 este numarul titlurilor castigate de Dinamo in perioada in care Borcea a fost actionar.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.