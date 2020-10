A murit ”Berta” din ”Two and a Hald Men”. Conchata Ferrell avea 77 de ani

Actrița Conchata Ferrell, cunoscută mai ales pentru rolul Bertei din sitcomul ”Two and a Half Men” (”Doi bărbați și jumătate”), a murit la vârstă de 77 de ani, din cauza unor probleme cardiace.

Potrivit managerului, starea ei de sănătate se deteriorase în ultimele luni.

Soțul ei, Arnie Anderson, a declarat în trecut că se credea că boala este legată de o infecție pe care a contractat-o ​​în decembrie. În timp ce se afla la Terapie Intensivă, în mai, inima ei a încetat să mai bată pentru zece minute, dar a supraviețuit.

Au urmat apoi tratamente îndelungate, a trebuit să fie ventilată artificial și a fost supusă dializei.

Conchata Ferrell a absolvit cursurile Marshall University. A jucat în lungmetrajul „Heartland” (1979), apoi în „Edward Scissorhands”, „Network”, „Crime and Punishment in Suburbia” şi „True Romance”. A mai jucat, de asemenea, în serialele „Buffy the Vampire Slayer”, „Teen Angel”, „Matlock” şi „B. J. and the Bear”.

În 1992, a primit prima nominalizare la Emmy, pentru rolul avocatei Susan Bloom din serialul „L.A. Law”. Pentru rolul menajerei Berta din ”Two and a Half Men”, Ferrell a primit în 2005 și în 2007 o nominalizare la Premiul Emmy pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie.

Ultima sa apariție a fost în 2017, în „The Ranch”, produs de Netflix.Veste-șoc despre Liviu Dragnea! A paralizat în spatele gratiilor

Reacții la Hollywood după moartea actriței care a interpretat-o pe ”Berta” în ”Two and a Half Men”

„Cu inima îndurerată vă anunțăm că am pierdut-o pe Conchata Ferrell și suntem veșnici recunoscători pentru anii în care ne-a făcut să râdem”, au scris producătorii serialului.

Jon Cryer, actorul care l-a interpretat pe Alan în același serial, a transmis pe Twitter: „A fost un om minunat. (...) Plâng pentru femeia de care îmi va fi dor și pentru toată bucuria pe care a adus-o atâtor oameni de-a lungul timpului”.

A murit ”Berta” din ”Two and a Hald Men”. Reacția lui Jon Cryer

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR — Jon Cryer (@MrJonCryer) October 13, 2020

Charlie Sheen, actorul care l-a interpretat pe Charlie, a transmis pe aceeași rețea socială că Ferrell a fost o femeie minunată și un prieten adevărat, iar pierderea ei este șocantă și dureroasă.

A murit ”Berta” din ”Two and a Hald Men”. Reacția lui Charlie Sheen

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.



Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect.



©️ pic.twitter.com/cJMK8APgQV — Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020

„Odihnește-te în pace! Ne va fi teribil de dor de tine. Îmi pare atât de rău pentru familia ei”, a reacționat și Adam Sandler.

A murit ”Berta” din ”Two and a Hald Men”. Reacția lui Adam Sandler