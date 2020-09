A venit mai devreme acasă şi şi-a prins soţul în pat cu o altă femeie. Explicaţia lui, însă, a fost uluitoare, iar ea l-a iertat pe loc. Ba chiar şi-a cerut şi scuze

Povestea de viaţă a unui cuplu din Marea Britanie, spusă în paginile tabloidelor britanice, a făcut înconjurul reţelelor de socializare. Este vorba despre cazul unui bărbat prins de soţie în pat c-o altă femeie, un caz care s-a încheiat surprinzător.

Soţia, şocată când a revenit mai repede acasă

Partenera bărbatului despre care vorbim s-a întors mai repede acasă, după ce a stat o săptămână în delegaţie. A intrat direct în dormitor şi şi-a surprins soţul în pat c-o altă femeie. Ce-i drept, nu era nimic erotic în acea imagine, întrucât străină era sub aşternuturi, iar omul la capătul patului, în şezut. Totuşi, cine nu s-ar fi gândit că între cei doi au exustat relaţii sexuale. Oricine. La fel şi soţia înşelată. "Ești un nenorocit! Cum ai îndrăznit să procedezi astfel cu mama copiilor tăi, care a fost întotdeauna sinceră cu tine? Voi cere imediat divorţul!", a început să tune femeia.

Explicaţia băbatului a lăsat-o în lacrimi

Soţul acuzat de infidelitate a tras aer adânc în piept, i-a spus nevestei să se calmeze, după care a început să-i explice totul. "După ce mi-am încheiat ziua de muncă, mă îndreptam spre mașină și am văzut o fată murdară și foarte slabă. Când mi-a spus că nu mâncase de patru zile, am adus-o acasă la noi. I-am încălzit pastele de ieri, pe care tu ai hotărât să nu le mai mănânci, ca să nu te îngrași. Ea era într-atât de flămândă, încât a mâncat totul în câteva secunde! I-am dat lenjeria intimă, pe care ți-am dăruit-o de ziua ta, dar tu niciodată nu ai îmbrăcat-o. Apoi am găsit bluza, pe care ți-a dăruit-o sora mea de Crăciun, însă tu ai considerat că este prea ridicolă", a zis bărbatul.

Utilizatorii de pe net sunt sceptici

Apoi, omul a continuat: "Ea era nemaipomenit de recunoscătoare pentru ajutor, iar când am condus-o până la ușă, m-a întrebat: "Poate aici mai există ceva ce soția ta nu mai utilizează?". I-am spus că patul, pentru că tu eşti plecată mai mult în delegaţie. Astfel că a vrut să se odihnească în lenjerii curate, pentru că a dormit pe sub poduri. Nu e nimic sexual aici, doar a dormit la noi. Urmează să plece...". Surprinzător, poate, soţia omului l-a crezut pe bărbat, şi-a cerut scuze că a interpretat situaţia greşit, dar a insistat, totuşi, ca străina să plece. Comentariile de pe net, cu privire la acest episod, au fost foarte multe şi diferite. În timp ce mulţi utilizatori au acuzat-o pe soţia respectivă că a fost minţită şi că nu trebuia să-şi ierte partenerul, alţi useri din online au susţinucă că mai există şi oameni buni printre noi, iar respectivul ajutor dat străinei nu trebuie privit cu suspiciune.