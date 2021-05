ABBA se reunește după 40 de ani. Legendara trupă lansează și noi cinci noi piese

ABBA, legendara trupă a anilor '70, revine după 40 de ani de absență. Artiștii au anunțat că anul acesta vor lansa cinci melodii noi. Björn Ulvaeus, unul dintre cei patru membri ai formației, a confirmat că deja s-au reunit în studio.

"Nu mai este o chestiune de dacă, este un lucru sigur", a declarat Björn Ulvaeus într-un interviu.

