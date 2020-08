Actorul Antonio Banderas a anunțat de ziua sa că este infectat cu coronavirus

Antonio Banderas și-a petrecut cea de-a 60-a aniversare în izolare. Actorul spaniol a fost diagnosticat cu Covid-19, astfel că ziua sa de naștere nu a mai fost anul acesta motiv de distracție și petrecere.





Banderas a explicat pe contul său de Twitter că se simte "relativ bine", doar puţin mai "obosit" decât în mod obişnuit.

Actorul este însă optimist și speră să se refacă în cel mai scurt timp.

"Voi profita de această izolare pentru a citi, a scrie şi a continua să-mi fac planuri pentru a da un sens celor 60 de ani recent împliniţi, o vârstă pe care o privesc cu mare dorinţă şi speranţă", a precizat actorul.

Cariera și viața personală a lui Antonio Banderas





José Antonio Domínguez Banderas este născut în 10 august 1960, în Málaga, Spania.

Antonio Banderas este actor, regizor, producător, dansator şi cântăreţ spaniol, care a jucat în filme foarte cunoscute precum Asasini, Evita, Interviu cu un vampir, Philadelphia, Masca lui Zorro şi seria Shrek.

Banderas a divorţat de prima sa soţie, Ana Leza, şi pe 14 mai 1996, s-a căsătorit cu actriţa americană Melanie Griffith, ceremonia privată restrânsă având loc în Londra. Ei s-au întâlnit cu un an mai devreme în timpul filmărilor la Two Much. Atât Griffith cât şi Banderas erau căsătoriţi cu alte persoane când s-au întâlnit prima dată. Au o fiică, Stella Banderas, care a apărut cu părinţii ei în filmul Crazy in Alabama, din 1999, în care a jucat Griffith şi pe care l-a regizat Banderas.