Actorul Bogdan Stanoevici, fost candidat la prezidențiale, se află intubat la secția ATI

Actorul Bogdan Stanoevici se află intubat la secția ATI a Spitalului Sfântul Pantelimon din București. Fostul candidat la prezidențiale este intubat de miercuri, 16 decembrie, informează Gândul.

Bogdan Stanoevici, contestatar al restricțiilor anti-COVID-19

În 2020, Bogdan Stanoevici, adept al teoriilor conspiraționiste, s-a remarcat prin intermediul protestelor anti-mască.

„Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment", a declarat Stanoevici, potrivit Agerpres.

Bogdan Stanoevici a fost director al Circului Metropolitan. În 2019 a candidat la prezidențiale, iar în 2020 la Primăria Capitalei și la parlamentare, din partea Partidului Ecologist Român (PER), acaparat de Codrin Ștefănescu, deputatul „Mitralieră" și Șerban Nicolae, apropiații lui Liviu Dragnea, indezirabili în „noul PSD".