Actorul Gérard Depardieu a fost inculpat pentru viol (VIDEO)

Actorul francez Gérard Depardieu a fost inculpat, pe 16 decembrie, pentru viol și agresiune sexuală, fapte pe care le-ar fi comis în vara anului 2018 asupra unei actrițe. E a doua oară când procurorii îl anchetează pe actor pentru aceste presupuse fapte. Gérard Depardieu a respins acuzaţiile, informează B1 TV. Avocatul său, Hervé Témime, contactat de AFP, „a deplâns faptul că aceste informații au fost făcute publice”.

Actorul Gérard Depardieu este acuzat că, în august 2018, ar fi violat de două ori o femeie în timp ce se aflau în locuința lui din Paris. Cei doi se întâlniseră pentru repetarea unui scene dintr-o piesă de teatru. Iar Gérard Depardieu ar fi fost un prieten al familiei victimei.

Prin avocatul său, Gérard Depardieu a respins, însă, în totalitate acuzațiile, care nu sunt noi. Prima dată au fost lansate în 2019 însă, din lipsă de probe, o anchetă care se întinsese pe durata a nouă luni a fost oprită. Acum a fost redeschisă.

Depardieu este anchetat în libertate.

