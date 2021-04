Actorul Paul Ritter, cunoscut din „Chernobyl”, „Quantum of Solace” sau „Harry Potter”, a murit din cauza unei tumori cerebrale (VIDEO)

Actorul englez Paul Ritter, cunoscut din numeroase producții precum „Quantum of Solace”, „Harry Potter and the Half-Blood Prince” sau „Chernobyl”, a murit la vârsta de 54 de ani din cauza unei tumori cerebrale, informează BBC.

Superproducții, în palmaresul lui Paul Ritter. Actorul a murit la 54 de ani

Născut în Kent, pe 5 martie 1966, Paul Ritter şi-a început cariera pe scena teatrelor. A jucat pentru National Theatre în spectacole precum „The Royal Hunt of the Sun”, „All My Sons”, „Coram Boy”, „The Hot-House”, „The Curious Incident of the Dog in the Night-time” sau „The Audience”.

În 2009, a jucat alături de Amanda Root, Jessica Hynes şi Stephen Mangan în „The Norman Conquests” a Old Vic interpretată pe Broadway, pentru care a fost nominalizat la premiile Tony.

Ritter a jucat și în numeroase producții de televiziune precum „Chernobyl” şi „Catherine the Great”, dar și în filme precum „The Libertine”, „Hannibal Rising”, „Quantum of Solace” şi „Harry Potter and the Half-Blood Prince”.

De mai bine de 10 ani, era Martin Goodman în comedia „Friday Night Dinner” a Channel 4.

Cernobîl - Trailer Oficial

SURPRIZĂ! Și-a vaccinat Olivia Steer copiii? NU E O GLUMĂ!