Actorul Sean Connery a murit la vârsta de 90 de ani (VIDEO)

Actorul scoţian Sean Connery a murit la vârsta de 90 de ani, informează BBC. Sean Connery era considerat cel mai bun interpret al rolului James Bond, fiind primul actor care a dus acest rol pe marele. Sean Connery a murit în somn. În momentul decesului, actorul se afla în Bahamas. Potrivit sursei citate, de ceva timp, Connery nu se simțea foarte bine.

Actorul Sean Connery s-a stins din viață

Sean Connery s-a născut pe 25 august 1930, în Edinburgh, într-o familie cu origini irlandeze şi scoţiene. Cu o carieră cinematografică de zeci de ani, Sean Connery are în palmares un premiu Oscar, două premii Bafta şi trei Globuri de Aur.

Între anii 1962 şi 1983, Sean Connery a jucat în şapte filme ale francizei James Bond.

De-a lungul carierei sale, el a jucat, în total în 90 de filme.

Sean Connery este considerat cel mai bun interpret al rolului James Bond

În 1988 a fost distins cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol pentru interpretarea sa din filmul „The Untouchables", regizat de Brian De Palma.

Printre filmele în care a jucat se numără „No Road Back” (1957), producţiile de televiziune „Macbeth” (1961) şi „Anna Karenina” (1961), apoi „Murder on the Orient Express” (1974), „Indiana Jones and the Last Crusade” (1989) sau „The Hunt for Red October” (1990).

A apărut pentru prima dată în rolul lui James Bond, în 1962, în filmul „Dr. No”. Ulterior, a interpretata același rol în filmele„From Russia with Love” (1963), „Goldfinger” (1964), „Thunderball” (1965), „You Only Live Twice” (1967), „Diamonds Are Forever” (1971) şi „Never Say Never Again” (1983).

