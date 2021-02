Actrița Cameron Diaz s-a retras definitiv din actorie

Cameron Diaz a anunțat că se retrage definitiv din actorie. Aceasta spune că își dorește să se dedice familiei.

În emisiunea de radio Quarantined With Bruce, ea a precizat că își dorește să se focuseze pe viața personală și că nu ar concepe să se îndepărteze de fiica sa pentru a turna un film.

Decizia luată de Cameron Diaz se pare că are legătură cu viața personală.

S-a căsătorit și are o fetiță

”Am decis că vreau alte lucruri de la viață. Am trecut prin lucruri grele atât de mult timp, lucrând, făcând filme, fără să am timp pentru viața personală. M-am oprit ca să mă focalizez pe viața personală, să stau cu familia mea, cu soțul și prietenii”, a ținut să sublinieze vedeta, potrivit click.ro.

Actrița nu a mai fost văzută pe micile ecrane din 2014, de când a apărut într-o versiune de film a musical-ului „Annie”.

Actrița a apărut în numeroase filme cunoscute precum „Îngerii lui Charlie”, „Profa rea” și chiar și în „Shrek”, desenul Disney pentru copiii, dublând vocea unuia dintre personajele principale, prințesa Fiona. Ea a debutat în marea lume cinematografică de la Hollywood în 1994, atunci când a interpretat rolul Tinei Carlyle în filmul „Masca”.

"Am devenit cunoscută la 20 de ani, adică acum mai bine de 25 de ani. Asta înseamnă mult timp. Am dăruit fanilor peste jumătate din viața mea, iar acum consider că e OK să-mi acord timp și mie însămi, că e timpul să-mi reorganizez viața și să decid eu când și cum voi reveni pe marile ecrane. Dacă voi reveni", spunea Cameron într-un interviu.

Actrița s-a căsătorit în 2014 cu rockerul Benji Madden, iar la începutul anului 2020 au și devenit părinți.