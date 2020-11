Actrița Diana Sar este infectată cu COVID-19. Cum se simte vedeta din serialul "Vlad" (VIDEO)

Actrița Diana Sar a dezvăluit că a fost diagosticată cu noul coronavirus. Vedeta din serialul Vlad a povestit într-un filmuleț postat pe pagina personală de Instagram că a avut simptome ușoare și chiar a crezut ca are doar o răceală ușoară.

""A venit rezultatul testului COVID și este pozitiv și sunt fericită că m-am izolat de la primele semne care erau ca la o răceală obișnuită. În prima seară m-am simțit mai obosită ca de obicei, deși dormeam opt ore, în ultima vreme. Deși aveam termostatul setat la 23 de grade, eram cu un hanorac pe mine și dârdâiam de frig. A doua zi m-a usturat puțin gâtul ca și cum aș fi băut ceva rece cu o seara înainte și aveam nasul puțin înfundat. Am decis să stau acasă pentru că este o perioadă în care e foarte bine să avem grijă, este un virus imprevizibil și nu știm cum se manifestă de la om la om. În zilele trei și patru am început să mai simt mai bine, mi-a revenit energia, am făcut sport acasă și credeam că se vindecă răceala, pentru că eram încă sigură că este o răceală. în a cincea zi mi-am pierdut complet gustul și mirosul. Am băut și suc de lămâie n-am simțit nimic. Am sunat la 112, le-am spus ce simptome am, o ambulanță a venit acasă, m-au testat și in 48 de ore a venit rezultatul pozitiv. Nu am avut febră deloc, măsor temperatura și dimineața și seara, nivelul de oxigen este la 99%", a povestit Diana Sar.