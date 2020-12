Adda, noi dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă: ”Vine Crăciunul și eu o să plâng în baie”

Cântăreața Adda a anunțat pe rețelele de socializare că a fost nevoită să ia o decizie importantă în privința alimentației sale. Artista a mărturisit că scopul nu este de a slăbi, cu toate că foarte probabil se va întâmpla acest lucru. Ea are acum restricții alimentare clare, din cauza problemelor de sănătate.

„Nu este o cură de slăbire”

Adda și-a surprins fanii, după ce a dezvăluit că ține o nouă dietă. Asta, după ce artista a ajuns recent la spital, pentru că nu mai putea respira din cauza unei alergii severe.

„De astăzi voi începe o dietă care va dura 9 luni. Este împărțită în trei etape. Primele trei luni sunt cele mai grele și mai ales primele săptămâni. Vine Crăciunul și eu o să plâng în baie”, a scris blondina, pe contul ei de Instagram.

Se pare că problema este destul de gravă, astfel că artista va trebui să suporte, cu strictețe, o dietă deloc ușoară.

„În această dimineață, pentru că nu pot să mănânc fără să îmi beau cafeaua, am băut cafea cu lapte de cocos. Mă așteaptă iaurtul meu vegetal din cocos, două linguri de fulgi de hrișcă, două linguri de fulgi de quinoua și afine.

Asta mănânc până la prânz, când voi mânca o salată doar cu legume, fără altceva.”, a dezvăluit artista, la primele ore ale dimineții.

„Iar la cină voi mânca o bucățică de somon cam atât.”, mai zice ea, indicând o cantitate foarte mică.

Motivul pentru care Adda ține o dietă strictă

În cele din urmă, Adda a dezvluit și motivul pentru care a fost nevoită să recurgă la acest lucru tocmai în preajma sărbătorilor de iarnă. Este vorba despre problemele de sănătate.

„Nu este o cură de slăbire, este o dietă anti-inflamatorie care mă ajută să scap de toxine și tot ce e nasol în organism, pentru că și dezechilibrul ăsta din corp mi-a declanșat alergia severă pe care o am încă de două luni și ceva. Urmează o nouă etapă, eu gândesc pozitiv, mă gândesc pozitiv, probabil o să slăbesc, o să mă usuc de tot. Important este să fiu sănătoasă.”, încheie Adda.

De curând, Adda a suferit o alergie severă și a ajuns pe mâna medicilor. Ulterior, blondina a fost consultată de un specialist alergolog.

„Am plecat acum de la spital și merg la un alergolog. Ideea e că am stat toată noaptea la ugențe și azi am revenit, pentru că pe lângă faptul că am avut erupții pe tot corpul, am început să respir foarte greu, să mi se umfle limba și să simt înauntru în gât ca și cum aș avea ceva acolo care mă ține și nu pot să respir”, spunea ea, la vremea respectivă.