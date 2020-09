Adelina Pestrițu, criticată după ce a anunțat că are Covid-19: Dacă rămâi fără miros cum simți mirosul de brăduț de vanilie

Adelina Pestriţu a fost testată pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, care o declanșat o adevărată criză sanitară la nivel mondial, după ce a intrat în contact cu o altă persoană care era infectată cu virusul ucigaș. Anunțul a fost făcut chiar de ea, într-o postare pe contul personal de socializare.

Reamintim faptul că influencerița a publicat, marți seară, un filmulet pe Instagram, pentru a le explica admiratorilor ei ce s-a întamplat.

„Din păcate, zilele trecute, am intrat în contact cu un bolnav de Covid, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros. Am făcut un test, testul a ieșit pozitiv (...) Cei din familia mea vor fi testați, respectiv Zeni, bunicii. Soțul a ieșit negativ. Vă țin la curent.”, a mărturisit Adelina Pestrițu.

„Am mâncat o ciocolată și simțeam că mănânc hârtie. Îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei”

În prezent, focoasa brunetă este aspru criticată atât de internauți, cât și de celebra Cristina Ich că ar minți cu nerușinare în legătură cu câteva aspecte.

În imaginile publicate pe rețeaua de socializare Instagram, Adelina Pestrițu a dezvăluit faptul că și-a dat seama că a contractat noul virus SARS-CoV-2 abia în momentul în care a rămas fără gust și fără miros. Cu toate acestea fanii au fost atenți la activitatea virtuală a vedetei și au blamat-o, deoarece cu doar patru ore înainte, bruneta le povestea pe instaStory cât de frumos miroase noul brăduț din mașina sa. De aici și până la „răscoala" internauților a fost doar un pas.

”Tot primesc mesaje și nu înțeleg de ce mi le trimiteți mie, dar presupun că este o chestie de bârfă din asta online. M-am uitat și eu pe story-uri… Am o singură curiozitate, nu este o lipsă de respect, Doamne ferește… O simplă întrebare: dacă rămâi fără gust și fără miros cum simți mirosul de brăduț de vanilie și mirosul nou de mașină? E o simplă curiozitate… Sau asta ai avut acum câteva zile?… Iar acum s-a testat, dar presupun că te testezi când rămâi fără gust și fără miros automat nu peste câteva zile când ți-a revenit mirosul. Așa gândesc eu logic… Dar Doamne ferește…”, a afirmat Cristina Ich, potrivit Cancan.ro.

„Ești bine azi și seara te lovește un Covid”

”Niciodată nu mi-am imaginat că ești foarte bine pe zi, adică foarte bine, foarte veselă, mirosind brad… și seara te lovește un COVID. E foarte greu să cred că oamenii care rămân fără gust și fără miros nu se testează și se testează abia când revine mirosul și gustul și atunci își dau seama că au COVID”, a mai spus controversata bloggeriță.

„Am scos brăduțul ăsta pentru că mă enerva. În fiecare story apărea un brăduț galben, nu mai vreau niciun brăduț galben. Vreau să fie un cadru simplu și curat. Bine, nu că n-ar fi curat, că miroase frumos ăsta, a vanilie.”, spunea Adelina Pestrițu, veselă, pe Instagram, cu doar câteva ore înainte să dezvăluie că a contractat virusul ucigaș Covid-19.