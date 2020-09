Adelina Pestrițu, infectată cu coronavirus / „Am mâncat o ciocolată și simțeam că mănânc hârtie. Îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei” (FOTO)

Adelina Pestritu a fost confirmată cu COVID-19, după ce a intrat în contact cu o persoană pozitivă.

Într-un videoclip postat pe Instagram, vedeta a povestit totul, cu lacrimi în ochi.

Adelina Pestrițu, infectată cu COVID-19

Aflată în parcarea unui spital, așteptând să fie internată, Adelina a mărturisit că primele simptome apărute au fost pierderea gustului și a mirosului. Sotul său, Virgil Steblea, a fost testat negative

„Din păcate, zilele trecute, am intrat în contact cu un bolnav de Covid, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros. Am făcut un test, testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului. Aștept să fiu internată.

Cei din familia mea vor fi testați, respectiv Zeni, bunicii. Soțul a ieșit negativ. Vă țin la curent.

Nu am știut că persoana respectivă este infectată cu Covid. Eu mi-am făcut testul după ce am rămas fără gust și fără miros. Am mâncat o ciocolată și simțeam că mănânc hârtie. Starea mea de sănătate este deocamdată bună. Asta e. Nu putem să prevedem aceste episoade din viața noastră. Vreau să va mai spun un lucru: îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei dar am încredere că totul va fi bine”, a mărturisit Adelina Pestrițu, cu lacrimi în ochi.

PLECAREA ANULUI DE LA PRO TV! VEDETA POSTULI VA PLECA la noua televiziune a lui Adrian Sârbu

După postarea videoclipului, vedeta a mai încărcat o poză pe internet, cu un mesaj optimist.

„Nu-mi place situația, dar așa e în viață. Oricât te fereșți de ceva, ti se poate întâmpla. Virusul nu iartă pe nimeni, se pare. Sunt aici, chiar dacă mai puțin activă, dar simt că vor veni și zile mai bune”.

Adelina Pestrițu, petrecere extravaganta pentru fiica ei

La începutul lunii august, Adelina Pestrițu a sărbătorit cea de-a doua aniversare a fiicei ei, cu mare ștaif, într-un local cu piscină de la marginea Capitalei, într-un complex din Snagov.

Vedeta TV a comandat pentru aniversarea Zenaidei o mulțime de baloane, multe dulciuri, personaje de poveste, jucării de pluș uriașe, toate într-un decor roz, potrivit pentru o mică prințesă.

"La multi ani, dragostea noastra!!! De 2 ani viata noastra este o reala bucurie alaturi de tine! Sa fii cea mai fericita si implinita! Te iubim din tot sufletul",a scris Adelina pe Instagram.

Ca să îmbine utilul cu plăcutul, la petrecerea vedetei, invitații au fost îndemnați să poartă maști de protecție, personalizate cu Minnie Mouse.La intrare a fost așezată o cutie cu măști, alături de îndemnul "Poartă mască", astfel încât fiecare invitat să fie protejat.