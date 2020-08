Adelina Pestrițu a sărbătorit cea de-a doua aniversare a fiicei ei cu mare ștaif. Vedeta și șoțul ei, Virgil Șteblea au dat o petrecere pe care fetița să o țină minte toată viața, într-un local cu piscină de la marginea Capitalei, într-un complex din Snagov.

Vedeta tv a comandat pentru aniversarea Zenaidei o muțime de baloane, multe bunătăți și dulciuri, personaje de poveste,jucării de pluș uriașe și mai multe corturi, toate într-un decor roz, potrivit pentru o mică prințesă.

Ce ținută a purtat Adelina Pestrițu



Dacă cea mică a purtat o rochiță cu model floral, Adelina a îmbrăcat o rochie albă, lungă dar simplă și cu câteva volane. Ca să îmbine utilul cu plăcutul, la petrecerea vedetei, invitații au fost îndemnați să poartă maști de protecție, personalizate cu Minnie Mouse.La intrare a fost așezată o cutie cu măști, alături de îndemnul "Poartă mască", astfel încât fiecare invitat să fie protejat.

Frumoasa mămică a avut și un mesaj emoționant pentru fiica ei, pe care l-a împărtășit și cu internauții.

"La multi ani, dragostea noastra!!! De 2 ani viata noastra este o reala bucurie alaturi de tine! Sa fii cea mai fericita si implinita! Te iubim din tot sufletul",a scris Adelina pe Instagram.

Elena Băsescu, printre invitații de seamă ai Adelinei Pestrițu

Chiar dacă numărul de invitați a fost restrâns din cauza pandemiei, lumea bună nu a lipsit de la eveniment, una dintre cele care și-a adus fiica fiiind Elena Băsescu.

Dacă cei mici s-au bucurat de dulciurile din candy barul organizat special pentru ei și au petrecut alături de personaje precum Mickey și Minnie Mouse, adulții au servit tot felul de delicii exotice, dar și un berbecuț la proțap și un tort cu patru etaje. Totuși, atât adulții cât și copii s-au bucurat de bălăceala în piscină.

Cum a ales Adelina Pestrițu numele fiicei sale

”Zenaida Maria, o prinţesă! Este inspirat (n.r. numele) din mitologia greacă. Ne-am uitat înainte de a o naşte pe Internet şi am făcut o listă cu nume preferate. Printre acestea se număra şi Zenaida. Nu şi Maria. Maria a venit după. Mi-am zis că Zenaida este un nume special, rar întâlnit. L-am întrebat pe Virgil dacă îi place şi mi-a zis că da. Numele de Maria a venit de la una dintre bunicile mele, pe care am iubit-o enorm. Culmea e că bunica mea, Maria, era singura din familia mea care avea ochii albaştri, iar Zenaida îi are la fel. (...) Când am aflat că sunt însărcinată mi s-a părut că e cel mai minunat dar pe care pot să-l primesc şi nu ştiu dacă îl merit cu adevărat.”, rememorează Adelina.