Adevărul despre relația dintre Marian Drăgulescu și fosta soție, Larisa. Dezvăluirile făcute de fostul sportiv la emisiunea lui Denise Rifai

Gimnastul Marian Drăgulescu a vorbit, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, despre căsătoria fosta soție, Larisa. El a precizat că nu este deloc mândru de episoadele violente dintre el și aceasta.

Cei doi s-au separat de Larisa, având doi copii.

Marian Drăgulescu, despre drama căsătoriei: „Ne băteam parte în parte!”

„Am învățat în viața mea din greșeli, așa că nu regret căsnicia cu Larisa. Au fost și momente frumoase ale relației, și momente mai puțin frumoase. Cel mai bine ne merge separat, ne înțelegem de minune acum. A fost o relație nocivă, au fost multe scandaluri, certuri, am fost doi tineri care scoteam ce e mai rău. Ne băteam parte în parte, de multe ori ea sărea. Cât e ea de mică! Eu sunt o persoană destul de calmă, prefer să rămân calm”, a spus Marian Drăgulescu pentru sursa citată

„Au fost multe altercații, de multe ori nu am ripostat, alteori am ripostat, de aceea îmi pare rău că am făcut-o. Îmi pare rău. Încerc să învăț. A fost singura relație cu altercații și cu certuri, în rest n-am mai ridicat mâna la o femeie” a mai precizat Drăgulescu.

„Niciodată nu mi-am bătut copiii!”

„Niciodată nu mi-am bătut copiii! Au fost două situații. Fetița se juca alături de copiii nașilor și a căzut și și-a mușcat buzița. Chiar și nașul a dat ulterior declarații cu ceea ce s-a întâmplat. Băiatului i-am luat două ATV-uri, s-a jucat la țară, s-a lovit de o creangă. Niciodată nu mi-am bătut copiii, iubesc, îmi plac copiii, nu i-am tratat niciodată diferit pe cei doi copii. Eu sper ca Larisa să fie o mamă bună pentru copii, ei trăiesc împreună cu mama lor, la Reșița”.Cel mai bun drob de miel. Chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit rețeta bunicii sale. Ce SECRET ascunde