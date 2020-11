Adi Sînă, mărturisiri după ce s-a vindecat de coronavirus: ”A fost tare greu”

Fondatorul formației ”Akcent”, Adi Sînă, se numără printre persoanele care au fost infectate cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. Soțul Ancăi Serea a făcut primele declarații după ce s-a vindecat de malaria respiratorie declanșată de Covid-19, povestind cu lux de amănunte experiența prin care a trecut atât el, cât și partenera lui de viață.

”Uitasem cum e să stai acasă liniștit, să te bucuri de copii, să faci toate lucrurile pe care uneori nu avei timp să le faci”, a precizat Adi Sînă într-o intervenție la o emisiune de televiziune.

Adi Sînă a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

Adi Sînă, soțul Ancăi Serea, a anunțat că a avut COVID-19 și a explicat ce fel de simptome a avut și ce pași a urmat. Cântărețul a mărturisit că s-a confruntat cu dureri mari de cap.

După ce a observat că prezintă simptome specifice infecției cu noul coronavirus, pe 2 noiembrie, artistul s-a mutat din dormitorul său și al Ancăi Serea, preferând să stea singur, la mansardaă, departe de cei șase copii și de soție.

Cu toate că îndrăgitul cântăreț a contractat virusul care declanșează malaria respiratorie, niciun alt membru al familiei nu a contactat virusul.

„În ultimele 20 de zile nu am putut să fac nimic, nu am putut să ies din camera mea în care m-am izolat. Într-o seară am avut nişte frisoane şi am avut un pic de temperatură şi în momentul ala mi-am dat seama că se întâmplă ceva cu mine. Am o cameră mică unde e un birou, un pat, o baie. Am hotărât să mă izolez în camera aceea, gândindu-mă că aş putea avea noul virus. (...) În următoarea zi am fost la spital, mi-am făcut testul şi s-a confirmat ceea ce bănuiam, eram infectat cu noul virus, COVID-19. Forma a fost una uşoară pentru mine. Am avut febră la un moment dat, 39,5 si 39, 6.”, a dezvăluit soțul Ancăi Serea.

”A fost greu şi pentru mine şi pentru Anca”

Zilele trecute, Adi Sînă a făcut un nou test de Covid-19, care a ieșit negativ. Asta, pentru că a urmat cu sfințenie tratamentul pe care le-a primit de la spital. În timp ce artistul a fost izolat în mansarda velei sale, Anca Serea s-a ocupat singură de cei șase copii.

„De două zile am testul negativ. A fost greu şi pentru mine şi pentru Anca. Ei îmi lăsau mâncarea la uşă, la camera de la mansardă. Anca a rămas cu copiii, cu şcolile online, nu i-a fost uşor deloc. Acum este bine, m-am întors în dormitorul nostru, pot să îmi îmbrăţisez copiii, mi-a fost dor de ei.”, a mai povestit Adi Sînă, într-o inregistrare pe Facebook.