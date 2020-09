Cântăreața Adriana Antoni, atacată de viespi în propria grădină. Cum a scăpat de insecte și cum se simte (VIDEO)

Celebra cântăreață Adriana Antoni a fost atacată de viepsi, în timp ce lucra în propria grădină ei din America. Vedeta a povestit în timpul emisiunii "Teo Show" că, pasionată fiind de grădinărit a dat preste un cuib de viespi, care au care au înțepat-o.

"Având timp liber, m-am apucat acolo, am plantat pomi...trandafiri, flori. La un moment dat am ajuns la brăduleții mei pe care îi plantasem așa ca un gard viu, ei nu cresc prea mari, dar unul s-a uscat... M-am dus am căutat ,> aceeaşi specie ,> . Am început să scot brădulețul uscat deja ca să-l plantez pe cel nou și îl scot din rădăcină că e foarte ușor că sunt micuți. Îl iau și-l scutur ca lumea, nu imi dădeam seama ce se întâmplă. Simtețam picioarele în foc, simțeam foc pe picioare pe mâini, până mi-am dat seama că am dat de un stup făcut dedesubt de rădăcina brădulețului. Eu n-am mai auzit așa ceva niciodată, să fie stupul sub rădăcină, dar vorbind cu oamenii am înțeles că se întâmplă foarte des", ,> a dezvăluit Adriana Antoni. ,>

Cum a scăpat Adriana Antoni de atacul viespilor