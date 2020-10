Adriana Bahmuțeanu, operată din cauza unei afecțiuni care s-a agravat: Picioarele s-au umflat, am dureri mari

Adriana Bahmuțeanu a fost operată, marți. Vedeta a mărturisit că avea de mai multă vreme probleme cu varicele, însă nu și-a făcut curaj să se opereze până acum, când starea ei s-a agravat, iar medicii au constat că trebuie să intervină de urgență.

Adriana Bahmulteanu, înainte de operație

Fosta prezentatoare spune că starea ei de sănătate s-a agravat din cauza efortului depus în campania electorală, când s-a luptat să câștige scaunul de primar al sectorului 1.

„În campanie am mers câte 20 de kilometri pe zi, 10 dimineața și 10 seara. Nu am vrut să fac campanie electorală din mașină, am preferat să merg între oameni, pentru că asta cred că trebuie să facă orice politician.Însă lucrul ăsta m-a costat scump. Picioarele s-au umflat, am dureri mari, așa că a trebuit să mă programez pentru operație. Ar fi trebuit să mă operez de mai multă vreme, însă mi-a fost frică. Data trecută am venit împreună cu Mihai Mitoșeru și a ajuns el să fie operat în locul meu, pentru că medicii și-au dat seama că situația la el e mult mai gravă. Acum a venit și rândul meu, din păcate”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru wowbiz.ro.

În jurul orei 15:00, vedeta a fost externată și a povestit pe Facebook că se simte bine.