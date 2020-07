Adriana Trandafir, despre experiența pe care a trăit-o în spital: După ce am trecut poarta spitalului, parcă am intrat într-o altă lume. Tuturor ne era frică de moarte (VIDEO)

Adriana Trandafir a dezvăluit prin ce a trecut în perioada în care a fost internată la Spitalul Matei Balș, după ce a fost testată pozitiv cu coronavirus. Actrița a petrecut 6 săptămâni în spital și a trăit momente în care a crezut că nu va supraviețui.

"După ce am trecut poarta spitalului, parcă am intrat într-o altă lume, pe o altă palnetă, toți oamenii, îmbrăcați în așa fel încât nu știai dacă este bărbat sau femeie. Nu puteai să vezi decât niște extratereștrii care intră își fac datoria impecabili vor să pleci cât mai repede de acolo și faptul că tuturor ne era frică de moarte, de necunoscut, pentru că boala asta nu are un istoric în spate este o noutate pentru întreaga planetă. Frica asta de a supravietui împreună este ecxtraordinară. Nu am cuvinte să spun într-un fel cât de minunați și cât de speciali si speciali și importanți au fost medici Spitalului Balș...A fost un all inclusive foarte special. Mie îmi e mai puțin frică de moarte pentru că eu am mai trecut printr-o moarte clinică și pentru mine experiența asta mi-a dat alte dimensiuni. Frica de moarte atunci când o simți dându-ți târcoale, tot îți este frică și când ai copii, frica este și mai mare când ai familie, când ai părinți, pentru că îți dorești să nu ți se întâmple ție tocmai atunci. Ea o să vină odată și odată, dar de ce acum, de ce mie, de ce în condițiile astea?!", a spus actrița.

Adriana Trandafir a fost foarte precaută în ceea ce privește măsurile de siguranță, însă s-a infectat la filmări

Actrița s-a infectat la filmări, însă a descoperit că este infectată atunci când a fost testată.

"La mine, dacă aș fi avut experiența asta pe care o am după ce am ieșit din spital înainte, cu siguranță mi-ar fi fost mai ușor. Dar pentru c[ nu am fost informată și nu am știut despre ce este vorba, deși în toată perioada asta a pandemiei am fost un cetățean civilizat, educat, cuminte. După 15, când s-a dat drumul la libertate eu nu m-a văzut decât cu fiul meu și cu tătăl lui. Timp de aproape o lună doar cu ei doi, cu câțiva oameni întâmplător pe stradă și în rest am fost acasă și la filmări", a mai spus vedeta. SHOWBIZ-UL DIN ROMÂNIA, în DOLIU! A MURIT ELENA POPA!

"La mine a debutat foarte interesant așa... Am filmat la "Te cunosc de Undeva" pe 8 iunie și pe 12 iunie am fost invitată la "Chefi la Cuțite" și acolo am fost foarte emoționată, agitată...Până la urmă m-au văzsut m-au plăcut,mi-au dat cuțitele fără să știe cine sunt, am vorbit, ne-am îmbrățișat, după care testimonialele mi-au fost luat într-o cameră în care era aer condiționat. Mie mi-a plăcut că era răcoare, era bine, după orele alea petrecute în platou cu foarte multă lume", a povestit Adriana.

Simptomele pe care Adriana Trandafir le-a avut după ce s-a infectat cu coronavirus

"Am simțit că mi-e frig, și la Marcel Pavel tot așa a debutat cu senzația asta că ție frig,le-am spus să oprească aerul condiționat, am mers noaptea acasă, s-a terminat foarte târziu emisiunea, am mâncat o felie de pepene așa rece și de atunci a debutat simptomatologia cu un incomfort la gât, ceea ce pentru mine nu este nimic grav, pentru că eu fac foarte des lucruri de astea, să spun roșu în gât, nu acut, o jenă pe care o am de fiecare dată când vorbesc mai mult sau țip. În noaptea aia am început să am temperatură, nimic deosebit, să tușesc, iar nimic grav, pentru că și tusea face parte din viață și am avut senzația de sfârșeală de oboseală și am zis 'până dimineață o să îmi treacă'. Nu am luat nimic, dar când m-am trezit, mai bine nu mă trezeam pentru că îmi era atât de rău și atât de greu și aveam senzația că atunci când închid ploapele că parcă s-a dărâmat că un etaj peste ochii mei. Pe urmă aveam în cap bila de la ASE, cred că de trei ori mai mare, nu puteam să îmi mișc capul, să respir, parcă eram lovită de toate tancurile planetei deodată. Apoi mi-am dat seama că încep să vomit, ieșeam la toaletă foarte des, ciudat, am început să fac frisoane,t emperatură, dar eu am mai trecut gradual prin lucruri din astea de-a lungul timpului, nu mi s-a părut nimic deosebit. Până când mi-a dspărut guistul mirosul și mi-a fost atât de rău că nu mă mai puteam ridica din pat, mi-a fost foarte rău. Soțul meu a spus hai să chemăm un doctor și am zis "Nu. O să stau weeekendul asta să stau să zac în patul meu pentru că întotdeauna am fost puternic și mi-am revenit', dar nu a fost așa.", a dezvăluit actrița.

Marea actriță s-a simțit atât de rău încât a crezut că va muri

"Îmi doream să fiu în moartea clinică pentru că atunci mie mi-a fost bine, pe traiectul ala în sus înspre tunel, atât de rău mi-a fost. Am fost sigură ca am să mor pentru că am fost singură în pătuțul meu, n-am vrut să mă mai deranjeze nimeni, deși toată familia a fost lângă mine și prietena mea și toți șțiind că mi-e rău, dar le-am spus că se va rezolva. Am vorbit cu o prietenă medic de familie și am întrebat-o ce aș putea să iau că eu cred că sunt foarte răcită și mi-a dat un antibiotic. Am luat un antibiotic și am avut senzația că îmi este mai bine, temperatura era foarte mare, 38, spre 39-40...", a povestit Adriana Trandafir.

Vedeta a stat aproximativ 5 zile la domiciliu cu simptome și stare de rău.

"Marți s-a testat Marcel, am fost anunțați că trebuie să ne testăm șoi atunci, culmea, de la 40 cât am avut seara temperatură, în dimineața în care a atrebuit să metrgem a testare, m-am simțit bine, iar temperatura pe care am avut-o la intrare a fost 36, 2, irelevantă în momentul ală. Am fost testată, ne-am gândit că s-ar putea să fie și că să fiu sigură m-am dus și mi-am mai făcut și un test de sânge, eu separat, care a indicat că este negativ, iar seara, când am așteptat testul din locul în care ni l-am făcut, m-au anunțat că sunt pozitivă. Testul rapid a arătat negativ, iar PCR-ul, pozitiv. Am crezut pozitivul." a spus actrița.

Adriana Trandafir s-a simțit extrem de vulnerabilă când s-a trezit pe patul de spital

"M-am prezentat la spital...Miercuri noptea m-au anunțat că sunt pozitivă. Mi s-au întâmplat multe lucruri rele, grele, imposibil de trecut, dar clipa in care mi-au spus esti pozitivă, m-a lăsat suspendată deasupra Pământului, fără rădăcini, fără aripi să zbor, nimic înapoi, nimic în urmă...Rămâi atât de mic, de neajutorat, m-am gândit la copii, la familie, am spus, 'Doamne Dumnezeule, dacă am să mor acum ce se întâmplă?!' Am crezut că mie nu o să mi se întâmple pentru că eu chiar am fost cuminte, chiar m-am ferit, eu numai apa nu am spălat-o, am curte și nu ma ieșit în curtea mea...M-am gândit la repercusiunile celor din jurul meu, pentru că eu am dus o viață frumoasă, se poate muri și la 65 de ani. Acum dacă ar fi să plec, eu plec fericită, sunt un om fericit...Am făcut copii, casă scoală, părinților mei nu le e rușine cu mine și nici mie cu copii mei. Dacă plec acum, știu că nu degeaba am trăit pe pământul ăsta, am primt lecții, am învățat lecții, am oferit lecții, mai am o grămadă de învățat...", a povestit vedeta.

"M-a întrebat cineva 'Ce v-au făcut în spitalul ălă, ați fost cobai, ce tratamente v-au dat?'. Nu știu ce tratamente mi-au dat dar eu am încredere în medici, pe mine m-au făcut bine. Am spus poate că e bine poate că fac parte din primii cobai care am fost testați pentru copii mei și pentru nepoții mei, să aibă un antidot la lucrul asta. ", a mai spus ea.

.

"M-am gândit și la cei care n-au familie și copii, oare ce a contat, care e perspectiva lor...Vrei să te faci sănătos, să te ierte Dumnezeu de toate păcatele și te juri că dacă te scapă și de data asta o să devii mai bun, mai blând, mai iertător, înțelegător, mai puțin muncitor, să te iubești mai mult. Mi-am propus să mă iubesc mai mult, să am grijă mai mult de mine, să mă prioritizez, să nu cred că fără mine stă planeta, nu stă planeta si pentru lucrul asta poate nu merită prețul nimic, decât copii și familia...Am trei zile, patru de când am ieșit din spital și a doua zi am avut spectacol și acum sunt tot iaci în loc să fiu la munte..."

Adriana Trandafir crede că perioada pe care a petrecut-o în spital a ajutat-o din punct de vedere spiritual.

"Mi-am salvat sufletul...Din punct de vedetre trupesc și clinic am ieșit foarte bine...M-a sunat Florin Piersic...Mi-a spus un lucru foarte special...că i-a rugat pe părinții lui de acolo de sus să ma ajute că poate el nu știe să o facă și că s-a gândit că ar fi frumoas să îl îngrop eu pe el nu el pe mine. A fost singura perioadă de liniște-neliniște. Nu am stat niciodată atât de mult cu mine. Am devenit mai iertătoare, mai puțin tăioasă, mai puțin intransigentă și m-am iertat și pe mine de multe lucruri că în general i-am iertat pe ceilalți, dar pe mine nu m-am iertat, dar acum am zis că aș metrita o doză de iertare...", a povestit actrița.