Adriana Trandafir, versuri emoționate cu ocazia zilei de naștere. Cum a trecut peste momentul șocant în care a aflat că este înfiată

Adriana Trandafir a împlinit luni 65 de ani și a publicat cu această ocazie o poezie emoționată, în care rezumat bucuriile și realizările pe care le-a avut până la această vârstă.

Actrița a transmis prin versurile postate pe Facebook că Dumnezeu i-a dat tot ce își dorea și că de acum încolo își dorește doar să aibă poftă de viață ca să se bucure de momentele frumoase ce vor veni.

„Îmi fac singură o urare

Că de când cu pandemia

S-a schimbat “coregrafia”.

Adriana, dragă mea,

Lupta și nu te lasă

Să te ajungă fricile

Să te îngroape grijile!

Viață ți le-a dat pe toate

Rele, bune, cât se poate.

Carieră, 2 copii,

Studenți și prieteni mii,

Iubire și sănătate,

Casă cu grădina-n spate,

Necazuri și mici belele,

Și nopți cu privirea-n stele,

Pensie mică, dar este,

Călătorii de poveste,

Cinci cărți scrise - de gătit,

Turnee fără sfârșit,

Ai școală particulară,

de dezvoltare personală

prin teatru dar și prin joc.

Un destin plin de noroc!

Ai de toate...

Ce ai mai vrea,

Ție Dumnezeu să-ți dea?

Bucură-te, râzi cu viață

Și-ai putere dimineață

Să-i mulțumeșți celui de sus

Pentru tot ce ți-a “propus”!

Dar să nu lași garda jos!

Fii la lume de folos!

Trăiește simplu în pace!

Fiindcă, Dumnezeu aude

Și glasul celui care tace!”, a scris Adriana Trandafir pe Facebook.

Ce meserii au ales copiii Adrianei Trandafir

Adriana Trandafir se bucură de realizările pe plan profesional ale copiiilor ei, chiar dacă nu i-au călcat pe urme. Actrița a dezvăluit că fiul ei a făcut Dreptul, în timp ce fiica ei a ales o carieră în marketing.

„Ştefan are 28 de ani, e avocat, dar predă şi la Facultatea de drept, îi place cariera asta pedagogică.. Maria Speranţa studiază la Haga, la Business international şi vrea să facă marketing. Nu mi-au urmat paşii, dar sunt copiii mei, sunt veseli, serioși, umani, deschişi", și-a descris actrița cei doi copii.

Adriana Trandafir a aflat că este înfiată la 50 de ani

Bucureștiul scapă de restricții? Vestea mare primită de la prefectul Capitalei

Marea actriță a avut un șoc când a aflat la vârsta de 50 de ani că nu este fiica femeii care a crescut-o, ci a surorii acesteia. Chiar dacă s-a simțit mințită, ea i-a iertat pe cei care i-au spus adevărul și chiar a ajuns să se considere norocoasă că a avut două mame.

”Povestea este că am fost născută de mama mea naturală și sora ei m-a înfiat. Dar eu n-am știut lucrul ăsta. Și verișorii mei - doi - erau, de fapt, frații mei...După foarte multă vreme am aflat că nu era mama mea biologică și că eram înfiată. Pentru mine a fost un mare șoc, pentru că nu mi-am imaginat lucrul ăsta. Când m-a sunat fratele meu - aveam vreo 50 de ani - mă pregăteam să ies în oraș. 'Familia Trandafir? Adriana? Surioară, sunt fratele tău. Mișu, de la Maramureș!'

Mi s-a spus că reacția mea a fost aceea că am încasat informația, m-am așezat pe scară și i-am spus: 'Povestește-mi!'

Și mi-a povestit. El fiind mai mare decât mine, știa povestea...L-am întâlnit la moartea mamei, pentru că, înainte de a muri, mama biologică a spus adevărul. Din 80-90 de oameni adunați în curte, în noaptea de priveghi, am știut imediat că el e fratele meu. Să afli, după o viață de om, că mai ai trei frați. Și am avut senzația, la început, că am fost mințită. Poate că și nespunerea adevărului este, într-un fel, o minciună.

Mi-o amintesc pe mama biologică, pentru că am cunoscut-o. Știam că mă iubește, dar nu știam de ce mă iubește atât de mult, dintre toate femeile alea.

Acum mă gândesc cu drag la amândouă. Poate că am fost fericită că le-am avut pe amândouă", a spus Adriana Trandafir, la Antena 3.