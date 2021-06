Afacerea care l-a îmbogățit pe Gigi Becali în pandemie. A câștigat de cinci ori mai mulți bani

Pandemia i-a adus la sapă de lemn pe mulți, însă nu și pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a povestit că criza provocată de SARS-COV-2 i-a dat oportunitatea să facă de cinci ori mai mulți bani decât înainte.

Finanțatorul FCSB a declarat că a scos la vândut mai multe terenuri la suprapreț, în ultimul an.

"Pentru mine nu a fost nicio perioadă grea, a fost chiar și mai bine de cinci ori. Păi cum așa? S-au dublat prețurile la terenuri. Și am vândut în pandemie terenuri la dublu preț decât era înainte. Am vândut în pandemie, am luat 11 milioane (n.red. – euro), bani cash. Omul nu ține cont de pandemie, omul dă când vrea el și cât vrea el. Toată averea, împlinirea asta toată e a Domnului, toate bogățiile. Și el mi-a dat mie și a zis bă, îți dau ție să administrezi. Dacă nu administrezi bine, vai de capul tău”, a declarat Gigi Becali la Antena 3.