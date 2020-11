Alex Bodi, reținut pentru 24 de ore. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu ar fi făcut parte dintr-o rețea de trafic de persoane (VIDEO)

Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăguașanu, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce miercuri dimineață a fost condus la audieri, numele lui fiind parte dintr-un dosar de trafic de persoane şi şantaj din care fac parte mai mulţi interlopi.

Bodi ar fi recrutat mai multe tinere pe care le-a obligat să se prostitueze, scrie agerpres. Fetele racolate de interlopi erau puse să se prostitueze în cluburi de noapte, unele dintre ele fiind violate, iar altele, vândute.

Miercuri dimineață, procurorii DIICOT au descins la 23 de adrese din opt județe: Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea. Obiectivul: destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în trafic de persoane și proxenetism. Rețeaua era condusă de locotenentul unui interlop celebru. Una din percheziţii a avut loc la locuinţa lui Alex Bodi, după care acesta a fost ridicat de mascaţi şi dus la audieri.

Conform DIICOT, victimele care refuzau să practice prostituția erau sechestrate și supuse unor violențe extreme (chiar și unor violuri) pentru a fi determinate să nu mai opună rezistență. În cele mai multe cazuri, fetele erau ținute în imobile închiriate de către liderul grupării, de unde zilnic erau duse în locurile unde trebuiau să practice prostituția. Permanent supravegheate, ele dădeau toate sumele de bani obținute liderilor grupării.

Liderul grupării obișnuia să perceapă victimelor taxe de protecție, „locotenenții" săi recurgând deseori la șantaj pentru colectarea banilor. Taxele erau colectate cu ocazia unor petreceri organizate de către șeful grupării.

Cum a reacționat Bianca Drăgușanu la vestea arestării lui Alex Bodi

În prezent, Bianca Drăgușanu se află în Dubai și a aflat din presă ce se întâmplă cu fostul ei soț. Potrivit impact.ro, blondina ar fi fost foarte supărată de vestea că soțul ei a fost ridicat de mascați.

”Biancăi nu i-a venit să creadă și e foarte supărată. În ciuda a tot ceea ce i-a făcut Alex, ea mai are sentimente pentru el, încă îl iubește, nu dispar cu totul peste noapte. Chiar dacă a bătut-o, umilit-o și s-a afișat cu altă femeie, ea niciodată nu ar vrea ca lui să i se întâmple ceva rău.

Nu va veni in țară pentru că astăzi participă la un eveniment important și nu are cum. Are planuri în Dubai pentru încă o perioadă de timp. Dar dacă Alex i-ar cere să se întoarcă pentru a-i fi alături, ea ar face asta imediat„, au declarat apropiați ai Biancăi pentru sursa citată.

Bodi ar fi fost mâna dreapta a interlopului Adrian Tâmplaru

Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu este acuzat că ar fi fost mâna dreapta a interlopului Adrian Tâmplaru, nașul său de cununie, dar și locotenentul interlopului Clămparu.

Interlopul Adrian Tâmplaru, unul din liderii lumii interlope din Sibiu, i-a fost părinte spiritual lui Alex Bodi la cea de-a doua căsătorie. În ultimii ani, cei doi au dezvoltat o relație foarte apropiată, mergând împreună inclusiv în vacanțele exclusiviste.

Potrivit datelor existente până în prezent, Adrian Tâmplaru ar fi folosit rețelele sociale, în timp ce se afla în penitenciar, în perioada 2008 – 2011, alături de alți deținuți, în scopul recrutării unor tinere pentru a practica prostituția, promițându-le un viitor mai bun sau un loc de muncă mai avantajos.