Alex Velea a pierdut mai mulți prieteni în ultima perioadă: Pandemia ne-a dezumanizat. M-am certat cu multă lume. Ne batem pe o pâine mică

Alex Velea a trecut prin multe momente neplăcute în ultimul an, din cauza pandemiei. Cântărețul a povestit într-un interviu publicat pe canal de Youtube "Până la Zaț" că a pierdut mai multe "prietenii" cu oamenii pe care îi considera apropiați, printre care Mario Fresh și Lino Golden.

"Eu nu vreau să par superficial, nici nu fac politică, nici nu știu ce înseamnă abrevierile alea, partidele, nu mă interesează, sunt șoarece de studio, stau închis în studio, stau cu familia mea cât pot de mult, dar stau departe de televizor, de radio, de orice, așa că nu știu ce se întâmplă exact. Cum am crezut că în politică sunt mulți falși, eu cred că cei mai mulți sunt în arta asta, în industria muzicală. Cele mai nebune personaje. Au combinat cumva muzica cu teatru, serios. Suntem niște bârfitori toți, real, dar nu vreau să notă discordantă. Suntem toți, ne place bârfa. Susținerea nu e reală niciodată, are mereu în spate ceva, o altfel de dorință pe care o evidențiezi sau nu o evidențiezi. Toți vor ceva, te ajută, dar apoi vor ceva. Prietenia e cu procente. Suntem prieteni, dar am 15%, 20% din orice…Toți sunt extrem de pragmatici în industria asta”, a declarat artistul, citează libertatea.ro.

Artistul consideră că dificultățile financiare a scos tot ce era mai rău din oameni.



„Ne batem pe o pâine mică în perioada asta. S-au făcut fel de fel de dubioșenii și cu indemnizațiile în perioada asta și oamenii au înnebunit. Nu vreau să discut despre asta. În perioada asta fel de fel de oameni și-au arătat fața, ne-am certat între noi, ne-am zis, ne-am reproșat diverse lucruri. Mă gândesc că pandemia ne-a dezumanizat. M-am certat cu multă lume, m-am văzut nevoit să mă cert cu multă lume. Am fost nevoit să renunț la niște false prietenii. Așa a fost anul, a trebuit să fac curățenie. Acum e mai bine, totul e curat, aerul e mai proaspăt”, a adăugat cântărețul.