Alex Velea, Antonia și cei doi copii, infectați cu COVID-19. Părinții cântărețului, în pericol

Alex Velea s-a infectat cu COVID-19, alături Antonia, cei doi băieți pe care îi au împreună, dar și de părinții lui.

Invitat în emisiunea Xtra Night Show, Alex Velea a povestit problemele de sănătate cu care s-au confruntat membrii familiei lui, cu ceva timp în urmă.

Chiar dacă el a făcut o formă destul de ușoară, cel mai tare s-a îngrijorat pentru mama și tatăl său, care se află în categoria de risc.

Singurul simptom care i-a dat bătăi de cap cântărețului au fost pierderea gustului si mirosului.

„Eu am fost din ăia care la început nu au crezut, după m-am conformat şi, într-un final, chiar am luat. Am avut o formă uşoară. M-a frapat că nu am mai avut gust şi miros şi mie nu mi s-a mai întâmplat asta nici când am mai fost răcit. Antonia m-a încurajat. Am avut toţi. Şi eu, şi Antonia, şi copiii şi părinţii mei”, a dezvăluit artistul, potrivit playtech.ro.

Artistul mai spunea că se va vaccina doar dacă va fi necesar, în prezent fiind încă în perioada de imunizare de după boală. Infectarea lor cu temutul virus a avut loc în luna decembrie a anului trecut.