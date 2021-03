Alexandra Stan, dezvăluiri uimitoare: Eu iubesc și bărbații și femeile. Nu mai sunt geloasă

Alexandra Stan a făcut mai multe dezvăluiri în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, la Kanal D.

Artista a recunoscut printre altele și că se simte atrasă atât de bărbați, cât și de femei.

„Da, uneori, n-aș putea spune că tot timpul. (n.r. dacă este bisexuală) Eu iubesc și bărbații și femeile. Vine tot din capacitatea mea mare de a iubi. Eram eu cu un bărbat și cu o femeie, când era în grup.

Nu mai sunt geloasă, cum eram când eram mică. Lucrurile nu sunt forțate, lucrurile se întâmplă. Trebuie să accepți realitatea. Acum sunt singură. Nu am mai fost singură de mulți ani. N-am făcut sex de dinainte să plec la Survivor.

Dau foaie cu foaie ca la ceapă și să cunosc esența. Vreau să mă cunosc ca femeie și să mă și perfecționez din toate punctele mele de vedere. Nu, nu mai sunt cu Bogdan Drăghici, dar suntem prieteni, nu ne-am certat”, a spus artista.

Ce spune Alexandra Stan despre succesul ei în muzică

“Care este secretul acestui succes atât de rapid?”, a întrebat Denise Rifai.

"Nu există un secret. Am fost binecuvântată, eu și părinții mei suntem credincioși. Când am participat la Mamaia, a fost o dezamăgire că nu am câștigat. Dar au urmat minim 2 ani în care eu am evoluat foarte mult ca artist.

Secretul succesului este foarte multă muncă. Dar la mine a fost vorba și despre un talent nativ și foarte mult noroc”, a povestit Alexandra Stan, în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, la Kanal D.