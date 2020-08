Alexandra Stan s-a fotografiat în costumul Evei și a dat marea veste. „M-am măritat” (FOTO)

Alexandra Stan își surprinde fanii, în ultima vreme, cu aparițiile ei de pe rețelele sociale. Urmăritorii acesteia deja s-au obișnuit să o fadă pe vedetă pozând nud sau seminud. De această dată, Alexandra Stan a trecut la un alt nivel. S-a fotografiat în costulul Evei și a mărturisit că s-a măritat, dar nu cu oricine, ci cu... soarele și marea.

Alexandra Stan a anunțat că s-a măritat

Alexandra Stan și-a obișnuit fanii cu pozele ei sexy. Vara aceasta, vedeta a tot fost văzută la malul mării, având în vedere că este originară din Constanța. Drept urmare, a avut inspirație pentru fotografiile sexy.

În ultima fotografie publicată, cântăreața este complet goală, dar mesajul este cel care a atras cel mai mult atenția. Alexandra Stan a început prin a spune că s-a măritat, însă a fost doar o modalitate de a face o glumă pentru că, în continuare, aceasta a mărturisit cu cine s-a măritat de fapt. Toată lumea s-ar fi așteptat să fie vorba despre vreun bărbat pe care artista a decis să îl țină secret, însă nici pe departe.

„M-am maritat. Cu soarele si cu marea. Acum sunt sirena”, a scris Alexandra Stan în dreptul ultimei fotografii publicate pe Instagram.

Alexandra Stan, care a împlinit luna trecută 31 de ani este cunoscută pentru modul provocator în care interacţionează pe reţelele de socializare.

În luna decembrie a anului trecut a făcut public un filmuleț în care dansa nud, ulterior spunând că totul s-a întâmplat din greșeală și că filmarea cu pricina trebuia să ajungă doar la iubitul ei.

Care este bărbatul ideal pentru Alexandra Stan?

Din experiențele amoroase, Alexandra Stan s-a obișnuit să nu-și mai facă mari așteptări de la partener.

„Cum aș vrea să fiu privită de bărbatul meu? Păi, sincer, cred că așa cum sunt eu. Eu am văzut din relațiile mele că bărbatul are tendința să mă pună în anumite categorii, să-mi pună anumite etichete și e chestia pe care nu o suport. Mă deranjează foarte mult, pentru că sunt o persoană foarte complexă. Eu evoluez mereu, mă schimb mereu, mai ales prin prisma profesiei, pentru că-s artist, sunt creativă, cunosc oameni, călătoresc, nu sunt tot timpul la fel. Și e greu, din experiența mea am văzut că bărbații își fac, așa, o idee despre mine. Eu sunt genul de fire mămoasă într-o relație, să am grijă de toată lumea, să fie totul bine, să gătesc, să fac curat…

Îmi vine instinctul ăsta de nevastă! Și cred că ei, bărbații, mă cataloghează în felul ăsta de a fi, apoi când devin artistul, e șocul mare pentru ei. Nu știu care-i faza… Nu se adaptează la schimbarea asta și încearcă să mă pună într-o categorie. Eu nu mai am așteptări. Am început să iau oamenii așa cum sunt ei’, a povestit artista. ‘Am și eu niște obsesii”, a încheiat frumoasa cântăreață.