Alexandra Stan, testată pentru COVID-19. Fanii sunt ÎNGRIJORAȚI de starea artistei

Coronavirusul îngrijorează şi lumea vedetelor. Alexandra Stan le-a povestit fanilor că a decis să se testeze pentru COVID-19, după ce a luat contact cu mai mulți oameni, la plajă şi la terase.

Artista care a postat în ultima vreme numeroase fotografii de la mare, nu a uitat să țină cont de regulile impuse de autorități, ba chiar a decis să își facă testul pentru noul tip de coronavirus.

”În 72 de ore trebuie să primesc rezultatul”

”Ghiciți unde am venit! Vă arăt imediat. Am venit să-mi fac testul, sunt foarte curioasă și am zis să fiu sigură, că am tot fost la plajă, m-am tot întâlnit cu oamenii. Vă țin la curent.

Nu am simptome, mă simt perfect, dar am zis să fiu sigură, plus că am filmat două clipuri și urmează să mai filmez ceva, așa că o să mă văd cu multă lume. Și în plus, am tot mers să mănânc la terase. În 72 de ore trebuie să primesc rezultatul. Sunt sigură că sunt bine, dar am zis să fiu și mai sigură”, a povestit Alexandra Stan pe Instagram.

Fanii au reacţionat imediat arătându-şi îngrijorarea pentru starea artistei şi îndemnând-o la prudenţă.

Alexandra Stan, mereu provocatoare

Alexandra Stan, care a împlinit luna trecută 31 de ani este cunoscută pentru modul provocator în care interacţionează pe reţelele de socializare.

În luna decembrie a anului trecut a făcut public un filmuleț în care dansa nud, ulterior spunând că totul s-a întâmplat din greșeală și că filmarea cu pricina trebuia să ajungă doar la iubitul ei.